Mirela Janis rebate críticas e defende Yugnir após ida ao “Legendários”: “Corajoso”

Escrito por Portal Leo Dias
mirela-janis-rebate-criticas-e-defende-yugnir-apos-ida-ao-“legendarios”:-“corajoso”

Mirela Janis usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira (3/10) para responder a comentários que recebeu após a ida do marido, Yugnir Ângelo, ao movimento cristão “Legendários”, grupo que reúne homens em retiros nas montanhas com o propósito de fortalecer a fé e estimular mudanças pessoais.

“Deus me livre, meu marido precisar subir a montanha para aprender a ser homem. Nunca vi precisar subir montanha para aprender a ter caráter”, começou a influenciadora, citando críticas que recebeu. Com passagem pelo “Power Couple”, reality de casais da Record, continuou: “Homem faz tudo errado na vida e depois sobe a montanha para enganar a esposa. Talvez esse seja o seu pensamento. Esses foram alguns dos muitos comentários que recebi após meu marido fazer o ‘Legendários’”.

Veja as fotos

Mirela explicou que, para ela, a experiência não é uma fórmula mágica de transformação imediata, mas sim uma oportunidade de reflexão e autoconhecimento.

“No cotidiano, a gente vive no automático: trabalho, boletos, filhos, expectativas. […] A montanha não é mágica, é uma parada estratégica. Homens que cresceram em lares com agressão, alcoolismo, ausência, zero afeto… o não curado se repete. Sabe o que mais destrava? A humildade. Admitir: eu não sei, eu sou falho, eu preciso de ajuda”, afirmou.

A influenciadora também destacou que considera uma decisão corajosa participar do projeto.

“Se algo existe para tornar o homem mais presente, responsável, íntegro, um homem que busca mais de Deus, para mim, corajoso é quem decide ir. Ficar no conforto é fácil. […] Transformação não é efeito especial, não. É processo, mais uma decisão diária. Então, se for para escolher entre a arrogância de quem não precisa e a humildade de quem busca ajuda, eu fico com a humildade. E você?”, concluiu.

O casal confirmou, há pouco mais de um mês, ao portal LeoDias que enfrentava uma crise no casamento, após rumores de separação. Na ocasião, Mirela explicou que as mudanças em sua vida não se deviam apenas ao relacionamento, mas também ao estreitamento de sua fé.

