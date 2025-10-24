Mirela Janis surpreende ao mostrar antes e depois e revela segredo da transformação

A influenciadora Mirela Janis impressionou milhares de seguidores no Instagram ao compartilhar, nesta sexta-feira (24/10), uma foto de seu antes e depois, mostrando a mudança evidente em seu físico. A esposa de Yugnir Ângelo contou que, com o emagrecimento, conseguiu melhorar significativamente o lipedema que afeta a região das pernas.

“Essa sou eu quando comecei a treinar em casa. Olhem como eu sofria com o lipedema”, destacou, mostrando o print de um vídeo em que aparecia se exercitando. “Essa é minha perna agora! Dá pra queimar muitas calorias apenas com o peso do corpo, treinando de onde você estiver”, afirmou, defendendo que é possível conquistar resultados sem sair de casa. Fãs chegaram a duvidar que fosse ela mesma na foto antiga.

Mirela Janis surpreende fãs com antes e depois

