24/10/2025
Universo POP
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”

Mirela Janis surpreende ao mostrar antes e depois e revela segredo da transformação

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mirela-janis-surpreende-ao-mostrar-antes-e-depois-e-revela-segredo-da-transformacao

A influenciadora Mirela Janis impressionou milhares de seguidores no Instagram ao compartilhar, nesta sexta-feira (24/10), uma foto de seu antes e depois, mostrando a mudança evidente em seu físico. A esposa de Yugnir Ângelo contou que, com o emagrecimento, conseguiu melhorar significativamente o lipedema que afeta a região das pernas.

“Essa sou eu quando comecei a treinar em casa. Olhem como eu sofria com o lipedema”, destacou, mostrando o print de um vídeo em que aparecia se exercitando. “Essa é minha perna agora! Dá pra queimar muitas calorias apenas com o peso do corpo, treinando de onde você estiver”, afirmou, defendendo que é possível conquistar resultados sem sair de casa. Fãs chegaram a duvidar que fosse ela mesma na foto antiga.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram @mirelajanis
Mirela Janis surpreende fãs com antes e depoisReprodução: Instagram @mirelajanis
Reprodução: Instagram @mirelajanis
Mirela Janis surpreende fãs com antes e depoisReprodução: Instagram @mirelajanis
Reprodução: Instagram @mirelajanis
Mirela Janis surpreende fãs com antes e depoisReprodução: Instagram @mirelajanis
Reprodução: Instagram @mirelajanis
Mirela Janis surpreende fãs com antes e depoisReprodução: Instagram @mirelajanis

Leia Também

“Vocês duvidaram que essa sou eu? Realmente, gente, nem eu mesma me reconhecia nessa época. Eu estava muito inflamada e, por estar acima do peso, parecia bem mais velha do que agora”, completou. A influenciadora destacou que se sente muito melhor atualmente, principalmente por ter conseguido controlar o lipedema, doença crônica e progressiva que causa acúmulo desproporcional de gordura nas pernas e nos braços, especialmente em mulheres.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost