13/10/2025
MIS seleciona projetos fotográficos inéditos para exposição em 2026

O Museu da Imagem e do Som (MIS) abriu, nesta segunda-feira (13/10), a edição anual do programa Nova Fotografia, que seleciona obras inéditas para exposição exclusiva. A instituição selecionará até seis séries com imagens autorais de profissionais que se destacam por “originalidade técnica e estética”.

Os projetos escolhidos receberão um prêmio. Além disso, após o período em exibição, passarão a integrar o acervo do MIS permanentemente. A iniciativa faz parte da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Critérios do MIS para inscrições

Para participar, é preciso morar no estado de São Paulo. Cada inscrito deve enviar um total entre 10 e 20 imagens em formato impresso, sem uso de inteligência artificial. “As imagens podem aludir a qualquer tendência, tema e linguagem fotográfica, permitindo, assim, a revelação de novos valores e novas perspectivas da fotografia”, destacou a organização, em comunicado.

As inscrições ficarão abertas pelo site do MIS, de forma gratuita, até 17 de novembro. Dúvidas podem ser esclarecidas exclusivamente pelo e-mail: [email protected].

