Miss apontada como affair de Léo Pereira se pronuncia: “Nem conheço esse homem”

A miss gaúcha Nayara Caroline, apontada como affair de Léo Pereira, se pronunciou sobre os rumores de envolvimento com o jogador. Em conversa com Arthur Pires, o Tutu, da LeoDias TV, ela negou qualquer relação com o zagueiro do Flamengo. A modelo afirma que sequer conhece o ex-namorado de Karoline Lima.

A estudante de odontologia destacou a surpresa com a história: “Eu nunca fiquei com essa pessoa. Eu nem conheço ele! Nunca falei com ele. Não sei porque estão me envolvendo nisso… Estão vinculando a minha imagem sem nexo nenhum. Não conheço, nunca fiquei e ele nunca me mandou mensagem”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia A ida de Nayara a uma partida do Flamengo, no Maracanã, foi motivo de rumores. Reprodução/Instagram Nayara Caroline, apontada como affair do zagueiro do Flamengo, é estudante de odontologia. Reprodução/Instagram Reprodução/Instagram | Adriano Fontes/Flamengo Karoline Lima fala sobre rumores envolvendo ex de Militão e fim do namoro com Léo Pereira Reprodução / Instagram Léo Pereira em entrevista para o portal LeoDias Reprodução: Portal LeoDias Voltar

Próximo

Nayara chegou a exibir uma captura de tela da DM com Léo Pereira — completamente vazia. De acordo com ela, ganhar destaque na mídia pelo suposto affair com o zagueiro não faz parte dos seus planos. Até por isso, ela trancou o perfil nas redes sociais após repercussão e os ataques que passou a receber. Ela também alega ter pedido para familiares também fecharem as contas.

“Tive que reativar só para me defender. Eu não quero aparecer, só se tiver mais hater. Não gosto de expor minha vida pessoal, mas isso está me prejudicando muito. Estou sendo atacada, sendo chamada de “amante” por algo que eu não fiz. Meus colegas de faculdade me mandando, minha família, meus amigos… todo mundo está sendo atacado”, lamentou.

Ela seguiu rechaçando a reportagem do Jornal Extra que a coloca como affair do jogador do Flamengo. Segundo o veículo, uma amiga havia confirmado a relação dos dois: “Não tem como ser nenhuma amiga minha, eu nunca nem conheci esse homem”. A gaúcha também explicou a ida ao Maracanã em uma partida do clube, apontada como indício da relação.

“Eu fui para o Maracanã com um amigo, e eu nem estava no camarote. Não encontrei nenhum jogador. Fui passar um fim de semana no Rio com um amigo que é gay. E eu nunca tinha ido ao Maracanã nas outras cinco vezes que fui ao Rio, e todo mundo que vai lá quer conhecer o estádio, isso é fato. Então aproveitei para ir ao jogo”, explicou.

“É um absurdo o que estão inventando. Eu estou mal. Estão atacando toda a minha família. E eu não faço nem ideia de como anexaram minha imagem a dele”, finalizou Nayara.