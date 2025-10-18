18/10/2025
Mistério em SP: polícia acha 12 crânios em apartamento nos Jardins

A Polícia Militar de São Paulo encontrou, na manhã deste sábado (18/10), mais de uma dúzia de crânios e diversos outros ossos humanos dentro de um apartamento localizado na Rua Guarará, no bairro Jardim Paulista, área nobre da capital.

O local pertencia a um homem que morreu no início da semana, segundo os primeiros levantamentos. Ao entrarem no imóvel, policiais se depararam com caixas e sacolas contendo restos mortais, além de uma caixa lacrada que foi imediatamente isolada para não comprometer os trabalhos da perícia técnica.

As primeiras informações apontam que o material pode ter sido retirado ilegalmente de cemitérios da cidade, mas a origem dos ossos ainda será confirmada por meio de perícia e análise forense.

O caso foi encaminhado para o 78º Distrito Policial (Jardins), que agora conduz as investigações. A Polícia Civil tenta descobrir há quanto tempo o material estava armazenado e por que motivo o homem mantinha ossadas dentro do apartamento.

O local segue preservado e equipes do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para fazer a coleta e catalogação dos ossos.

