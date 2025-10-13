Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial

A reta final do remake de “Vale Tudo”, exibido pela TV Globo, promete surpreender até os fãs mais atentos. Enquanto a polícia da trama trabalha com cinco suspeitos oficiais pelo assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch), novas informações indicam que o verdadeiro assassino pode estar fora dessa lista.

De acordo com a revista Veja, Leila (Carolina Dieckmann), Eugênio (Luis Salem) e Freitas (Luis Lobianco) foram incluídos em cenas secretas, não presentes nos roteiros distribuídos ao elenco completo. As gravações aconteceram sob sigilo total, levantando suspeitas de que um deles possa ser o autor do crime mais comentado da TV brasileira.

Cenas secretas e novos rumos no enredo

Os cinco suspeitos oficiais da polícia continuam sendo Marco Aurélio (Alexandre Nero), Maria de Fátima (Bella Campos), César (Cauã Reymond), Celina (Malu Galli) e Heleninha (Paolla Oliveira). No entanto, o comportamento dos “suspeitos paralelos” tem intrigado o público nas redes sociais.

A roteirista Manuela Dias confirmou que foram gravados dez finais diferentes para evitar vazamentos:

“A gente gravou com os cinco suspeitos matando e não matando”, declarou a autora, reforçando que nem o elenco sabe qual versão vai ao ar.

Entre os novos personagens envolvidos, Leila estava hospedada com Marco Aurélio no Copacabana Palace no dia do crime. Ela sabia do plano do marido de eliminar Odete, mas ele acabou preso no elevador e não conseguiu agir. Já Freitas e Eugênio, funcionários da família Roitman, protagonizaram diálogos enigmáticos — um deles chegou a brincar:

“Foi o mordomo com o candelabro na biblioteca”, frase que os fãs interpretaram como uma possível pista.

Mistério diferente da versão original

Na versão de 1988, o público descobriu que Leila, interpretada por Cássia Kis, matou Odete por engano. Desta vez, no entanto, a personagem de Carolina Dieckmann não está entre as investigadas, o que reacende as especulações e alimenta o suspense em torno dos “suspeitos invisíveis”.

Além de Leila, Eugênio e Freitas, cenas inéditas também envolvem Olavo (Ricardo Teodoro), Celina, Marco Aurélio, César, Maria de Fátima e até a própria Odete, sugerindo que o último capítulo terá flashbacks reveladores.

A pergunta que ecoa entre os telespectadores, como ironiza um personagem da trama, é:

“A questão não é quem matou Odete Roitman, e sim, quem não queria matar a dona Odete Roitman.”

O último capítulo de “Vale Tudo” vai ao ar no dia 17 de outubro.

Fonte: Revista Veja / TV Globo

✍️ Redigido por ContilNet