Mistério: Polícia encontra 12 crânios e ossos humanos em apartamento de idoso

A Polícia Militar localizou, na manhã deste sábado (18), doze crânios e diversos ossos humanos dentro de um apartamento no bairro Jardim Paulista, área nobre da zona oeste de São Paulo. A principal linha de investigação aponta que o material pode ter sido retirado ilegalmente de cemitérios da capital.

O caso veio à tona após o falecimento do morador do imóvel, um homem de 79 anos, ocorrido na última segunda-feira (13). Durante a semana, o sobrinho da vítima foi ao local para realizar a limpeza e organizar os pertences do tio, quando se deparou com quatro crânios sobre uma prateleira. Diante da descoberta, ele acionou as autoridades, que, ao inspecionarem o apartamento, encontraram mais oito crânios, outros ossos humanos e até lápides guardadas em armários e caixas.

O material foi apreendido e encaminhado ao Instituto de Criminalística, onde passará por perícia. O caso foi registrado no 78º Distrito Policial como encontro de cadáver e também como destruição, subtração ou ocultação de cadáver.

As investigações prosseguem para identificar a origem dos ossos e das lápides, além de esclarecer de que forma chegaram ao imóvel e qual seria a relação do idoso com o material encontrado.