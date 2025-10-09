09/10/2025
Universo POP
Mistério resolvido: cachorro de Poliana Rocha é achado preso em casa

Portal Leo Dias
misterio-resolvido:-cachorro-de-poliana-rocha-e-achado-preso-em-casa

A preocupação que tomou conta da jornalista e influenciadora Poliana Rocha e do cantor Leonardo chegou ao fim nesta quinta-feira (9/10). O cachorrinho de estimação da família, Snow, que estava desaparecido desde a tarde de quarta-feira (8/10), foi encontrado são e salvo… dentro da própria casa!

Na noite anterior, Poliana havia usado suas redes sociais para expressar sua aflição e pedir a ajuda dos vizinhos do condomínio onde mora, em Goiânia. O desespero começou por volta das 18h30, quando o pet não foi encontrado no local habitual de alimentação.

Veja as fotos

Reprodução / Instagram: @poliana
Funcionária da Poliana encontrou SnowReprodução / Instagram: @poliana
Reprodução: Instagram/@poliana
Poliana Rocha fala sobre desaparecimento do cachorro, SnowReprodução: Instagram/@poliana
Reprodução: Instagram
Poliana com seus cachorros, incluindo SnowReprodução: Instagram

A reviravolta aconteceu na manhã de hoje, e a esposa de Leonardo recorreu aos stories do Instagram para compartilhar o alívio. Uma funcionária da casa confirmou que o pequeno Snow estava escondido atrás da cama no quarto dela, onde acabou ficando preso.

“Cheguei escutando um barulhinho aqui e, quando vou ver, olha aqui quem está aqui! Isso é muito amor envolvido, ficou preso no meu quarto”, declarou a funcionária, revelando o esconderijo inesperado do doguinho. Pouco depois da descoberta, Poliana apareceu ao lado do pet, confirmando o reencontro e pondo fim à saga que mobilizou seus seguidores e vizinhos.

