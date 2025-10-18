Mistura e carisma: por que o cachorro caramelo é tão comum no Brasil

O “vira-lata caramelo” virou símbolo nacional, presente em memes, campanhas de adoção e até no cinema. Fiel, esperto e cheio de carisma, ele conquistou o coração dos brasileiros. Mas afinal, por que esse cachorro é tão comum nas ruas do país?

A médica veterinária Aline Costa, da clínica Dog Show, explica que a popularidade do caramelo tem origem na mistura de raças e na história de abandono que marca a realidade de muitos animais no Brasil.

“Ele é o resultado da cruza de várias raças trazidas de fora do país, que foram deixadas nas ruas e se misturaram entre si. A cor caramelo, um tom entre o marrom e o amarelado, tornou-se frequente justamente por conta dessas cruzas”, afirma.

Resultado da miscigenação e da adaptação

Sem uma linhagem específica, o caramelo é o retrato da diversidade genética. De acordo com a veterinária, as principais características do animal são consequência da seleção natural. “No geral, têm pelos curtos e amarelados, porte médio, corpo mais magro e uma resistência física e fisiológica muito boa”, observa.

O veterinário Thiago Borba, de Brasília, acrescenta que a aparência desse tipo de cão varia conforme o ambiente em que vive.

“Em áreas rurais, cães maiores costumam prevalecer por enfrentarem melhor os desafios do campo. Já nas cidades, os menores sobrevivem mais facilmente por precisarem de menos energia”, explica.

Saúde forte, mas dependente de cuidados humanos

Quando o assunto é saúde, os especialistas explicam que os cães sem raça definida, como o caramelo, tendem a ter menor incidência de algumas doenças genéticas, mas ainda enfrentam muitos desafios.

“Na minha rotina, vejo mais problemas específicos em cães de raça definida, como tumores e doenças de pele. Os SRD costumam ser mais resistentes”, afirma Aline.

Thiago ressalta, no entanto, que a boa saúde desses cães depende do cuidado humano. “É um mito dizer que eles são naturalmente mais saudáveis. O que acontece é que, muitas vezes, são negligenciados por serem vistos como descartáveis. Os problemas de saúde surgem justamente pela falta de cuidados básicos, vacinas e alimentação adequada”, alerta.

Símbolo da relação afetiva com os animais

Mais do que um fenômeno genético, o sucesso do cachorro caramelo diz muito sobre o vínculo dos brasileiros com os animais.

Para Aline, a identificação tem relação com a lealdade e o carisma do cão, além da força das campanhas de adoção.“A grande maioria é muito dócil e cativa o carinho do público, o que ajuda a conscientizar sobre a importância de adotar animais de rua e denunciar maus-tratos”, diz.

A veterinária também aponta que o caramelo acabou se tornando um símbolo nas campanhas de proteção animal, usadas por protetores, ONGs e até pelo governo.

“Ele representa o amor que não depende de raça nem de cor. O que falta ainda é investimento em castração e em leis mais eficazes para punir quem abandona ou maltrata”, completa.

