04/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Mito ou verdade: suplementos aumentam a libido? Especialista esclarece

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mito-ou-verdade:-suplementos-aumentam-a-libido?-especialista-esclarece

Cá entre nós: quem nunca ouviu falar que maca peruana ou tribulus terrestris “acendem o fogo” como num passe de mágica? No universo do bem-estar, os suplementos alimentares que prometem turbinar a libido viraram febre, mas será que funcionam ou tudo não passa de um grande mito?

Leia também

A endocrinologista Fernanda Parra garante: não é mito. “Alguns suplementos realmente podem ajudar na libido, principalmente quando estão associados a hábitos saudáveis”, explica. O que muda de pessoa para pessoa é o resultado, já que tudo depende da causa da queda do desejo sexual. E, como reforça a médica, a libido é multifatorial: estresse, hormônios, medicamentos, sono e estilo de vida pesam — muitas vezes mais do que qualquer cápsula.

5 imagensUma vida sexual ativa e saudável tem impacto direto no bem-estarO prazer e o orgasmo liberam hormônios responsáveis pela diminuição do estresse e pela melhora do sonoÉ possível manter a sexualidade ativa e saudável até a terceira idadeNo sexo, tudo é liberado desde que com total consentimento de todos os envolvidos e segurançaFechar modal.1 de 5

O sexo é um dos pilares para uma vida saudável, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS)

PeopleImages/Getty Images2 de 5

Uma vida sexual ativa e saudável tem impacto direto no bem-estar

Yana Iskayeva/Getty Images3 de 5

O prazer e o orgasmo liberam hormônios responsáveis pela diminuição do estresse e pela melhora do sono

Getty Images4 de 5

É possível manter a sexualidade ativa e saudável até a terceira idade

filadendron/Getty Images5 de 5

No sexo, tudo é liberado desde que com total consentimento de todos os envolvidos e segurança

South_agency/Getty Images

O que a ciência diz sobre suplementos?

Alguns compostos naturais já têm respaldo científico. Segundo a endocrinologista, a maca peruana, por exemplo, mostrou, em estudos clínicos, melhora no desejo sexual de homens e mulheres. O tribulus terrestris também vem sendo estudado, com destaque para mulheres na pós-menopausa. Já o ginseng vermelho demostrou efeito positivo na vitalidade e na função erétil. Outro conhecido, a L-arginina, atua diretamente na circulação sanguínea, favorecendo a resposta sexual.

Suplemento não é bala mágica

Apesar dos possíveis benefícios, o uso indiscriminado pode trazer riscos. Fernanda alerta para sobrecarga no fígado, interações medicamentosas e adulterações em produtos de procedência duvidosa. Por isso, a recomendação é clara: “Sempre com orientação médica. Só assim é possível avaliar se faz sentido usar, em qual dose e por quanto tempo.”

✅ Clique aqui para seguir o canal do Metrópoles Vida&Estilo no WhatsApp 

Quando a reposição faz sentido?

Segundo Fernanda, especialistas podem indicar suplementos em situações específicas — quando há queda de libido associada a fadiga, estresse, baixa energia ou desequilíbrio hormonal leve. Também entram casos de deficiência de nutrientes essenciais para o bom funcionamento hormonal, como zinco, vitamina D e o complexo B. Nessas horas, a suplementação entra como um reforço para o corpo voltar a funcionar com mais disposição e equilíbrio — inclusive no desejo sexual.

Foto colorida de uma mulher com cápsulas de suplementos nas mãos - MetrópolesDepois da onda de consumo de testosterona para aumentar o desejo sexual há alguns anos, surgiram os suplementos que prometem estimular a libido. O público-alvo são, principalmente, as mulheres

Quais suplementos ajudam (e como usar com segurança)

Veja abaixo os suplementos naturais citados pela endocrinologista:

  • Maca peruana: segundo ela, aumenta a energia e o desejo sexual; pode ser usada em pó ou cápsulas. Evitar em casos de hipertireoidismo.
  • Tribulus terrestris: “Estimula levemente a produção de testosterona; atua na libido feminina na pós-menopausa. Contraindicado para gestantes e para quem usa anticoagulantes”, explica Fernanda.
  • Ginseng vermelho: a expert afirma que o suplemento auxilia na melhora da circulação e reduz a fadiga. Além disso, é útil na função erétil e na disposição. Deve ser usado com cautela por hipertensos e quem usa anticoagulantes.
  • L-arginina: “Um aminoácido que estimula a produção de óxido nítrico, favorece a vasodilatação e melhora a resposta erétil, mas deve ser evitada em portadores de herpes recorrente ou em uso sem acompanhamento em hipertensos”, salienta.

“Todos eles podem ser aliados, mas o uso deve sempre ser orientado por um médico, para avaliar necessidade, dose adequada e possíveis contraindicações”, salienta.

Investir em preliminares é uma boa opção para melhorar a vida sexual

Libido se trata com equilíbrio

Por fim, a endocrinologista é direta: “Suplementos não são milagrosos. Mas quando usados de forma certa, com acompanhamento médico e estilo de vida saudável, podem sim ser grande aliados para recuperar energia, vitalidade e desejo sexual — tanto em homens quanto em mulheres”, conclui.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost