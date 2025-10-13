modelo-apresenta-mesmos-sintomas-de-influenciador-que-morreu-e-registra-b.o-contra-dentista

Mais uma suposta vítima do dentista Fernando Simionato Garbi, que afirma ser médico especialista em cirurgia da face nas redes sociais, registrou um Boletim de Ocorrência contra ele. A atriz e modelo Ariana Mello conversou com a reportagem do portal LeoDias e contou todos os detalhes do que vem enfrentando há cerca de um ano. Este veículo também teve acesso ao boletim de ocorrência que ela registrou.

A atriz contou que seu amigo, o influenciador de moda Adair Mendes Dutra Junior, que morreu após complicações de um procedimento chamado Fox Eyes, foi quem apresentou o profissional de saúde. “Minha revolta é mais porque o Dutra ajudou [o Fernando]”, desabafou.

Ela realizou o Fox Eyes cirúrgico no ano passado, 2024, e fez retoque na região quatro vezes com o Dr. Geraldo e também com Fernando. Segundo a modelo, era um “sonho” fazer a plástica.

“Cirurgia bem mais invasiva, o fox eyes cirúrgico, com anestesia, retoque, deixaram fios de nylon, mais de um mês com os pontos. Eu tava satisfeita, não ficou cicatriz enorme, [estava se recuperando] ficando boa e começou a ficar inchado, doendo, vermelho, estourando, ponto saindo pus, ponto querendo sair”, detalhou.

A modelo precisou viajar para a Europa, onde ainda está, e lá, os sintomas se agravaram: “Eu mesma comprei algumas coisas e ele [Fernando] falou pra tratar com gaze e álcool. Eu comecei a arrancar, pontos enormes. Entrei em contato com Dr. Geraldo e o Fernando. Cirurgia muito malsucedida e confiei na clínica [Instituto Fakiani de Cirurgia Plástica]. Trabalho com a imagem e o rosto [está] desfigurado. Explicaram que era um processo e fui acreditando e tava achando que eu que tava ficando louca, neurótica”, continuou.

Ela acreditou estar com infecção, pois apresentou febre e foi orientada a procurar um secretário da clínica, porque Fernando relatou estar viajando. O diagnóstico, na Europa, foi de infecção. Ela tomou antibiótico e chegou a surpreender os profissionais de saúde ao chegar na emergência, devido aos hematomas.

“To há um ano sofrendo com isso, quase não posto mais nada. Quando comecei a ficar bem aconteceu isso novamente”, afirmou. Ariana precisou dar entrada no pronto-socorro, apresentando febre, edema, hematomas e risco iminente de sepse.

No hospital, ela fez exames, dos quais está esperando os resultados, e informou que a equipe médica disse não poder tirar os pontos cirúrgicos porque “é uma área delicada e qualquer erro pode causar uma paralisia”.

Atriz e modelo registra Boletim de Ocorrência contra Fernando

Na semana passada, Ariana Mello registrou um Boletim de Ocorrência: “Após o procedimento, tive várias complicações, tendo que passar por diversas cirurgias. Me encontro doendo e, embora tenha pedido meu prontuário, eles [a clínica] me negaram. Descobri, através de reportagens, que o médico que me atendeu é dentista e que seu paciente morreu com o mesmo procedimento.”

“Estou sofrendo ameaças, sendo intimidada a me calar. Tenho medo de morrer porque estou com os mesmos sintomas do paciente que veio a óbito após o procedimento.”

Este site entrou em contato com o Dr. Geraldo, Fernando e o Instituto Fakiani de Cirurgia Plástica, mas, até o fechamento desta matéria, não teve retorno. O espaço segue aberto.