Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista

A atriz e modelo Ariana Mello registrou um Boletim de Ocorrência contra o dentista Fernando Simionato Garbi, que se apresenta nas redes sociais como médico especialista em cirurgia da face. Em entrevista ao portal LeoDias, Ariana contou detalhes sobre o procedimento estético que, segundo ela, a deixou com o rosto desfigurado e sintomas semelhantes aos do influenciador Adair Mendes Dutra Júnior, que morreu após complicações do mesmo tipo de cirurgia.

De acordo com o relato, foi o próprio Dutra quem apresentou o profissional à modelo. “Minha revolta é mais porque o Dutra ajudou [o Fernando]”, desabafou Ariana, visivelmente emocionada.

Cirurgia e complicações graves

A modelo afirmou ter se submetido ao procedimento conhecido como Fox Eyes cirúrgico, em 2024, no Instituto Fakiani de Cirurgia Plástica. Segundo ela, a cirurgia foi invasiva, com anestesia e vários retoques feitos tanto por Fernando Simionato Garbi quanto por outro profissional, o Dr. Geraldo.

“Fiquei mais de um mês com pontos e fios de nylon. No início, parecia estar tudo bem, mas depois começou a inchar, doer, ficar vermelho e sair pus. Achei que estava ficando louca, porque diziam que era normal”, contou.

Durante uma viagem à Europa, os sintomas se agravaram. “Entrei em contato com o Fernando, e ele mandou tratar com gaze e álcool. Mas os pontos começaram a estourar”, relatou. Após procurar um hospital europeu, ela recebeu diagnóstico de infecção, com febre alta, hematomas e risco de sepse.

“Estou há um ano sofrendo com isso, quase não posto mais nada. Quando comecei a ficar bem, aconteceu tudo de novo”, lamentou.

Os médicos informaram que não puderam remover os pontos, pois a região afetada é delicada e qualquer erro poderia causar paralisia facial.

Registro policial e medo de represálias

Na última semana, Ariana formalizou a denúncia. No Boletim de Ocorrência, ela afirma:

“Após o procedimento, tive várias complicações, tive que passar por diversas cirurgias. Pedi meu prontuário e me negaram. Descobri pelas reportagens que o médico que me atendeu é dentista e que seu paciente morreu com o mesmo procedimento.”

A modelo também relatou estar sofrendo ameaças e tentativas de intimidação:

“Tenho medo de morrer porque estou com os mesmos sintomas do paciente que veio a óbito.”

O outro lado

A reportagem do portal LeoDias informou que tentou contato com Fernando Simionato Garbi, com o Dr. Geraldo e com o Instituto Fakiani de Cirurgia Plástica, mas não obteve resposta até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para manifestações.

Fonte: Portal LeoDias

✍️ Redigido por ContilNet