Modelo brasileira se pronuncia após pedido de perdão de Vini Jr. e esclarece relação com o jogador

A modelo Day Magalhães se manifestou na noite desta quarta-feira (8/10) após o pedido de perdão feito por Vini Jr. a Virginia Fonseca, com quem trocava mensagens e conteúdos íntimos. Em uma publicação nas redes sociais, ela falou sobre o relacionamento com o jogador e explicou o motivo que a levou a se afastar da situação.

“Eu me relacionei com ele desde maio. Durante esse período, nos encontramos pessoalmente e posso dizer que ele sempre foi uma pessoa querida e do bem”, iniciou Day, ao afirmar que o relacionamento começou de forma respeitosa e sem qualquer intenção de exposição.

A modelo contou que decidiu se afastar após surgirem rumores sobre um possível envolvimento do jogador com outra influenciadora. “Ao ver as notícias sobre o possível relacionamento dele com outra influenciadora, decidi me afastar. Senti que não seria certo continuar próxima diante da situação, por respeito a mim mesma e a todos os envolvidos. Mesmo assim, ele continuou me procurando, e seguimos conversando por um tempo, inclusive enquanto ela estava hospedada na casa dele. Essa situação começou a me deixar desconfortável, especialmente quando as postagens começaram a ganhar mais visibilidade”, explicou.

“Em nenhum momento quis gerar rivalidade. O que me motivou a falar foi o incômodo e a necessidade de esclarecer o que estava acontecendo, não para atacar ninguém”, escreveu ela, ressaltando ainda que acredita que as mulheres “não precisam ser colocadas em posição de comparação ou competição”.

Encerrando o desabafo, a modelo afirmou que deseja o melhor ao jogador e a todos os envolvidos na situação. “Sigo focada nos meus projetos, na minha carreira e na minha vida pessoal”, finalizou.