Modelo compra cachorro após série de polêmicas e causa revolta em ONGs

Katie Price, uma modelo britânica, anunciou em suas redes sociais ter “comprado outro cachorro”, apesar de instituições de caridade de animais do Reino Unido terem pedido anteriormente pela proibição de ela ter animais de estimação após uma série de tragédias.

Leia também

A modelo, de 47 anos, publicou no Snapchat um vídeo com o cãozinho que, segundo ela, “não sai do seu lado”.

Ela foi criticada por instituições de caridade de animais ao longo dos anos por, segundo alegam, não garantir a segurança e o bem-estar dos bichinhos. No mês passado, ela perdeu um gatinho após o parto de sua gata Doris, que teve dificuldade para se agarrar ao peito e se alimentar. Este foi o oitavo animal a morrer sob seus cuidados.

O caso deu origem a uma petição que pedia para ela ser banida para sempre de adotar ou comprar pets, o que atraiu 38 mil assinaturas na Inglaterra.

Em 2024, a PETA (People for the Ethical Treatment of Animals — em português: Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais) condenou as atitudes de Price e ofereceu cerca de R$ 35 mil para ela firmar um compromisso e parar de adotar animais.

Mesmo com inúmeras reclamações e apelos, Katie postou no Snapchat um vídeo com um cachorro que, segundo ela, “não sai do seu lado”.

Relação da modelo com pets é problemática

Em junho do ano passado, o pastor alemão Blade, de Price, foi atropelado na movimentada A24, perto de sua casa em East Sussex, em Londres. Meses antes, seu cão da raça Lulu da Pomerânia, Sharon, morreu em um acidente horrível na mesma estrada, relata o site The Mirror.

Em 2020, seu cachorro Sparkle foi morto na mesma estrada, assim como um de seus cavalos, em 2017, depois que ele escapou de um campo.

Em 2023, a cadela alsaciana Queenie de Katie, um presente de seu ex, foi supostamente atropelada por um entregador de pizza.

Seu buldogue francês, Rolo, morreu após ficar preso debaixo de uma poltrona elétrica. Rollo havia substituído Sparkle, o cachorro anterior de sua filha Princess, que foi atropelado. Em seu novo livro de memórias, This Is Me, a estrela sugere que Princess foi a responsável pela tragédia.

Em setembro de 2021, foi noticiado que Katie havia dado seu buldogue francês a um membro da equipe que trabalhava em seu programa de televisão. Em janeiro deste ano, a estrela também teria doado seu filhote Tank, substituindo-o por um gatinho Sphynx.

Ela tinha dois gatos, da raça Sphynx chamados Dobby e Hagrid, mas, em 2017, ela os estava vendendo por R$ 9 mil, cada, porque seus cachorros não se davam bem com eles.