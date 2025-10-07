Modelo confrontou Vini Jr. em áudio enviado: “Não vou fazer vídeo para te satisfazer”

Em um dos áudios enviados ao jogador Vini Jr., a modelo Anna Silva desabafou sobre o comportamento do atleta e afirmou não aceitar ser tratada como “mais uma”. Na gravação, ela criticou a falta de atenção e empatia do jogador durante a marcação de uma viagem e disse que não se submeteria a satisfazer vontades dele sem reciprocidade. A micropigmentadora também declarou que Vinícius Júnior se mostrou egoísta, pensando apenas em si mesmo, e que não pretende mais manter contato íntimo.

A situação veio a público quando o portal LeoDias divulgou prints de conversas íntimas atribuídas a Vini Jr. com a modelo Day Magalhães. A partir daí, o caso repercutiu, com o contexto de que os diálogos teriam ocorrido em meio aos rumores sobre a vida amorosa do jogador. Essas primeiras publicações marcaram o início do exposed.

Mais tarde, o portal LeoDias passou a relatar novos desdobramentos envolvendo Anna Silva: além de prints que mostrariam flertes, desencontros e cobranças por parte da modelo, o titular deste portal teve acesso a áudios e relatos de que o atleta teria mudado datas de passagem e ligado diversas vezes após o vazamento, bem como trechos das conversas apresentados em programas ao vivo. Esses conteúdos ampliaram a narrativa de que havia tensões na comunicação entre os dois.

Diante da repercussão, Virginia afirmou publicamente que os dois “estavam se conhecendo” e negou que houvesse algo sério. Diversos veículos registraram o posicionamento, apontando que o fim do envolvimento foi confirmado por ela após a divulgação das conversas envolvendo o jogador.

Leia o áudio na íntegra:

“Bom dia! Olha, vou ser bem sincera com você: eu não sei com que tipo de mulher você está acostumado a lidar. Acredito que muitas meninas fazem o que você quer, porque você é o Vini Jr. Eu entendo a sua posição, sei que você é uma pessoa muito famosa, mas, assim, eu não vou ficar me submetendo a fazer coisas porque você quer, sendo que eu não me sinto valorizada para isso, entendeu? Se você gosta tanto de vídeos, veja OnlyFans (conteúdo adulto) de garotas, de meninas. Eu não vou ficar fazendo vídeo para te satisfazer, te deixar tranquilinho e relaxado. Até porque, no momento de uma viagem, você foi super, você não foi nem um pouco assim”.

“Não se preocupou em nenhum momento em como eu estava. Você não mandou uma mensagem no final de semana inteiro. Então, essa conta não tem que ser depositada somente a mim, até porque você não passou nenhum tipo de confiança na viagem. Você ficou dias sem falar comigo; além disso, eu acho que uma mensagem de confirmação ou até mesmo a passagem antecipada já daria essa confiança, tanto para mim quanto para minha amiga. Você não passou confiança para ninguém. Então, assim, mesmo depois de quando já estava próximo, eu ainda tentei mudar de ideia para ir, mas, mesmo assim, não foi viável para você, porque viável não era somente a minha presença. Eram duas garotas, o que era mais viável para você”.

“Então, assim, eu não sou o tipo de mulher que está aqui para ficar satisfazendo vontades de homens que não estão me dando prazer ou sendo agradáveis comigo para estar abrindo dessa maneira, entendeu? Se você está acostumado com os outros te mandando vídeos, fazendo o que você quiser, legal. Admiro… não admiro, não. Falei errado. Eu, tipo assim, entendo, fiz a colocação totalmente errada aqui, não admiro, não. Mas eu não sou o tipo de mulher que vai ficar te mandando vídeo sendo que você não fez nada para merecer um vídeo meu, entendeu? Muito pelo contrário. Você me chama quando você bem entende e me chama para um vídeo”.

“Mais fácil você assinar um OnlyFans, ver um XVideos, porque isso, para mim, já é coisa de maníaco, de verdade. Sei que você não é uma pessoa que deve estar acostumada a escutar verdades, mas sou uma pessoa que não posso trair a minha verdade para agradar outra pessoa, entendeu? Eu não estou aqui para ficar fazendo vontades suas. Me desculpa mesmo, tá? Pela admiração que tenho por você como atleta, eu não quero perder essa admiração. Então, vamos ficar na boa, vamos ficar na amizade, porque acho que já não dá muito mais certo”.

“Para Nova Iorque, para Madri ou qualquer outro lugar, só para dar para você? Me desculpe! Essa não sou eu e eu nunca vou ser o tipo de mulher que vai falar: ‘Ai, eu já dei para o Vini Jr.’. Isso vai acrescentar alguma coisa na minha vida? Acho que não, acredito que não. Muito pelo contrário: eu vou me sentir mal, usada e me trair comigo mesma. Então, não sou esse tipo de pessoa. Já tinha falado para você que eu ia acordar de manhã, tinha falado para você que tinha me machucado, e você veio me pedir um vídeo? Você é uma pessoa super egocentrista, na minha opinião. Então, de verdade, assim, eu desejo a melhor coisa para você. Boa semana e se cuida!”.