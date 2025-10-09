modelo-divulga-novos-prints-de-conversas-picantes-com-vini-jr.

Day Magalhães voltou a movimentar as redes sociais ao divulgar novas interações que afirma ter tido com Vini Jr. A modelo, que mora na Itália, publicou nos Stories do Instagram uma sequência de gravações de tela mostrando mensagens que, segundo ela, trocou com o atacante do Real Madrid pelo WhatsApp e pelo direct.

Os prints mostram diálogos iniciados, de acordo com Day, em maio e que teriam se estendido por semanas. Em uma das conversas, no dia 26 de junho, o jogador teria mandado: “Fazendo o que aí?”, ao que ela respondeu: “Estava na academia. Cheguei em casa agora. E você?”. “Deitado”, disse ele, enviando em seguida uma foto de visualização única.

“Delícia! Fiquei com vontade”, escreveu a modelo, sugerindo que se tratava de uma imagem íntima. Logo depois, Vini perguntou se ela estava sozinha e ligou por vídeo.

Nos registros divulgados, o jogador também teria reagido com emojis de coração e foguinho a cliques de Day de biquíni, além de pedir fotos diretamente no Instagram.

Leia também

Após os posts, Day explicou publicamente por que decidiu expor as conversas: “Ao ver as notícias sobre o possível relacionamento dele com outra influenciadora, decidi me afastar. Senti que não seria certo continuar próxima diante da situação – por respeito a mim mesma e a todos os envolvidos. Mesmo assim, ele continuou me procurando, e seguimos conversando por um tempo, inclusive enquanto ela estava hospedada na casa dele”.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

O modelo e o jogador trocaram mensagens picantes

Reprodução/Instagram 2 de 4

Day Magalhães e Vini Jr

Reprodução/Redes Sociais 3 de 4

Supostas conversas entre Vini Jr. e Day

Reprodução/Instagram 4 de 4

Pronunciamento de Day Magalhães

Reprodução/Instagram

Ela completou: “Essa situação começou a me deixar desconfortável, especialmente quando as postagens começaram a ganhar mais visibilidade. Em nenhum momento quis gerar rivalidade. O que me motivou a falar foi o incômodo e a necessidade de esclarecer o que estava acontecendo – não para atacar ninguém”.

A divulgação aconteceu pouco depois de o jogador publicar um pedido de desculpas público para Virginia Fonseca, com quem se envolveu recentemente.