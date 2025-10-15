Modelo e empresária italiana é assassinada com facada pelo companheiro

Atenção: a matéria a seguir traz conteúdos sensíveis e pode ocasionar gatilhos sobre estupro, violência contra a mulher e violência doméstica. Caso você seja vítima deste tipo de violência ou conheça alguém que passe ou já passou por isso, procure ajuda e denuncie. Ligue para o 180.

A modelo e empresária italiana Pamela Genini, de 29 anos, foi assassinada na noite da última terça-feira (14/10) em Milão, na Itália. Segundo a polícia local, o crime aconteceu no terraço de um apartamento no bairro de Gorla. O principal suspeito é o companheiro da vítima, Gianluca Soncin, de 52 anos, que a atacou com uma faca.

Depois do crime, ele tentou tirar a própria vida com golpes no pescoço, mas sobreviveu e foi levado sob custódia para o Hospital Niguarda. Testemunhas disseram ter visto parte da agressão e acionaram as autoridades imediatamente.

O assassinato chocou o mundo da moda e gerou grande repercussão internacional. As autoridades investigam a morte como feminicídio e o agressor continua internado sob escolta policial. Amigos, familiares e seguidores de Pamela se despedem dela nas redes com mensagens de luto e pedidos de justiça.

Pamela nasceu na pequena vila de Strozza, na província de Bérgamo, e era conhecida pelo espírito empreendedor e pela presença na web. Dividindo sua vida entre Milão, Monte Carlo e Dubai, ela era cofundadora da marca de biquínis EP SheLux, que criou com a amiga Elisa Bortolotti.

A sócia a homenageou: “Louca, sim, mas não o suficiente para não saber o que estava fazendo. Só espero que haja justiça. Adeus, Pam, você nunca envelhecerá. Eu te amo, minha amiga.”

Pamela, de estilo ousado e sofisticado, sempre marcava presença em eventos de moda e tapetes vermelhos na Europa. Sua última aparição pública ocorreu no Festival de Cinema de Veneza, onde posou usando um vestido prateado ao lado de sua inseparável chihuahua, Bianca.

Nas redes sociais, ela costumava publicar momentos de glamour, viagens por destinos como Portofino, Paris, as Dolomitas e Monte Carlo, além de bastidores de ensaios fotográficos.