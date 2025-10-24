24/10/2025
Modelo e filha morrem intoxicadas por monóxido de carbono no Rio de Janeiro

Laudo aponta morte acidental após vazamento de gás em apartamento na Barra da Tijuca

A modelo Lidiane Aline Lourenço, de 33 anos, e sua filha, Miana Sophya Santos, de 15, morreram vítimas de intoxicação por monóxido de carbono, conforme laudo pericial divulgado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ). Mãe e filha foram encontradas sem vida no apartamento onde moravam, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, no dia 9 de outubro.

Reprodução/Redes sociais

De acordo com a perícia, não havia sinais de violência no local, mas foram encontradas irregularidades nas instalações de gás, o que reforça a hipótese de morte acidental.

A PCERJ informou que, por conta do estado avançado de decomposição do corpo da adolescente, o exame toxicológico não foi conclusivo, mas os indícios sustentam que ambas morreram por asfixia causada pelo gás. O caso continua sob investigação da 16ª DP (Barra da Tijuca).

Quem eram Lidiane e Miana

Natural de Santa Cecília (SC), Lidiane havia se mudado para o Rio de Janeiro há alguns anos, onde conciliava a carreira de modelo com os estudos em medicina. Nas redes sociais, acumulava mais de 50 mil seguidores e compartilhava bastidores de ensaios fotográficos e momentos do dia a dia.

A filha, Miana, havia deixado recentemente Santa Catarina para morar com a mãe. As duas foram vistas com vida pela última vez no dia 5 de outubro, segundo testemunhas.

Os corpos foram trasladados para Santa Cecília no fim de semana seguinte ao ocorrido. O velório aconteceu na Capela Municipal, e o sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal, reunindo familiares, amigos e moradores da cidade natal.

Fonte: Metrópoles
✍️ Redigido por ContilNet

