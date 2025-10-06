Modelo expõe prints com investidas de Vini Jr. em meio a affair com Virginia

O nome de Vinicius Jr. voltou a dominar as redes sociais nesta segunda-feira (6/10). O atacante do Real Madrid, que vem sendo apontado como affair de Virginia Fonseca, teria trocado mensagens com a modelo brasileira Day Magalhães, que mora na Itália. As supostas conversas foram divulgadas pelo portal LeoDias e mostram interações recentes enquanto o jogador estava em viagem pela Coreia do Sul.

Segundo o site, o contato entre Vinicius e Day teria começado há alguns meses e se mantido ativo desde maio. Nas capturas de tela, o jogador reage às publicações da modelo com emojis e mensagens, demonstra interesse em chamadas de vídeo e até menciona possíveis encontros.

Em um diálogo mais recente, o atacante teria respondido a um vídeo postado por Day com um emoji de olhos. Questionado por ela sobre onde estava, ele responde: “Longe. Coreia e você?”. A modelo afirma estar nas Maldivas, e o jogador rebate em tom de brincadeira: “Tá namorando aí, né? Hahaha”.

As trocas incluem também registros de ligações e mensagens sobre hospedagem. Em maio, o atleta teria escrito: “Deixa eu ver sobre o hotel e te aviso”, ao que Day respondeu no dia seguinte com elogios: “Você fica lindo de smoking”, acompanhado de emojis apaixonados. Em seguida, ele pede os dados do passaporte dela, e ela confirma o envio.

A divulgação acontece poucos dias após Virginia Fonseca ter passado um período em Madrid, onde ficou hospedada na casa do jogador. Embora não tenham aparecido juntos em público, detalhes mostrados pela influenciadora nas redes acabaram denunciando o endereço.

A assessoria de Vinicius Jr. ainda não se manifestou.