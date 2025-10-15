Modelo manda recado a Virginia após influenciadora reatar com Vini Jr.

Day Magalhães, modelo brasileira de 26 anos que se tornou o centro da polêmica envolvendo o fim do affair entre Vini Jr. e Virginia Fonseca, se manifestou nas redes sociais nesta quarta-feira (15/10) após a influenciadora admitir que resolveu dar uma segunda chance ao jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira.

Atualmente em Madrid, Day compartilhou uma foto de um buquê de flores acompanhada da frase: “Não foi por falta de aviso.”

Day Magalhães

Day Magalhães

Virginia Fonseca

Day Magalhães

Na noite dessa terça-feira (14/10), Virginia foi ao ensaio de quadra da Grande Rio, no Rio de Janeiro, acompanhada da mãe do craque. Antes disso, pela manhã, ela publicou Stories no Instagram mostrando que estava torcendo pela Seleção Brasileira no jogo contra o Japão.

Virginia também marcou uma viagem para Madri, na Espanha, para reencontrar Vini Jr. Desta vez, a influenciadora não irá sozinha: ela levará os três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. A informação foi divulgada pelo portal LeoDias.