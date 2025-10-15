15/10/2025
Universo POP
Kim Kardashian lança calcinha com “pelos pubianos” falsos pela Skims; item vira assunto nas redes
Foo Fighters podem fazer show gratuito em Brasília em 2026; GDF negocia com a banda
Padre nega envolvimento com noiva de fiel após ser flagrado em casa paroquial: “Ela só foi trocar de roupa”
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa

Modelo manda recado a Virginia após influenciadora reatar com Vini Jr.

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
modelo-manda-recado-a-virginia-apos-influenciadora-reatar-com-vini-jr.

Day Magalhães, modelo brasileira de 26 anos que se tornou o centro da polêmica envolvendo o fim do affair entre Vini Jr. e Virginia Fonseca, se manifestou nas redes sociais nesta quarta-feira (15/10) após a influenciadora admitir que resolveu dar uma segunda chance ao jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira.

Leia também

Atualmente em Madrid, Day compartilhou uma foto de um buquê de flores acompanhada da frase: “Não foi por falta de aviso.”

4 imagensModelo que expôs Vini Jr., Day Magalhães reage ao pedido de desculpas do jogadorVirginia FonsecaDay MagalhãesFechar modal.1 de 4

Post de Day Magalhães

Reprodução/Instagram2 de 4

Modelo que expôs Vini Jr., Day Magalhães reage ao pedido de desculpas do jogador

Instagram/Reprodução3 de 4

Virginia Fonseca

Reprodução/Redes sociais4 de 4

Day Magalhães

Reprodução/Instagram – dany.magh

Na noite dessa terça-feira (14/10), Virginia foi ao ensaio de quadra da Grande Rio, no Rio de Janeiro, acompanhada da mãe do craque. Antes disso, pela manhã, ela publicou Stories no Instagram mostrando que estava torcendo pela Seleção Brasileira no jogo contra o Japão.

Virginia também marcou uma viagem para Madri, na Espanha, para reencontrar Vini Jr. Desta vez, a influenciadora não irá sozinha: ela levará os três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. A informação foi divulgada pelo portal LeoDias.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost