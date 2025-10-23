Modelo que expôs conversas com Vini Jr. aparece em jogo do Real Madrid

Day Magalhães, modelo que ganhou fama após se envolver em uma polêmica com Vini Jr. e Virginia Fonseca, está aproveitando sua estadia em Madri, na Espanha.
Ela assistiu de perto à vitória do Real Madrid sobre a Juventus, por 1 a 0, no estádio Santiago Bernabéu. Nos Stories e publicações nas redes sociais, Day registrou momentos da partida, incluindo um vídeo do craque brasileiro em ação e uma foto que mostra sua proximidade com o gramado.
Mais cedo, a modelo postou outra imagem segurando uma taça de vinho enquanto apoiava uma camisa do Real Madrid sobre o colo. A legenda misteriosa dizia: “Nem tudo se compartilha”, levantando especulações de que poderia ser uma indireta sobre o jogador.
Day se tornou conhecida após divulgar supostas conversas com Vini Jr., episódio que chegou a gerar um pequeno afastamento entre o jogador e Virginia Fonseca.