Modelo que expôs conversas com Vini Jr. aparece em jogo do Real Madrid

Day Magalhães, modelo que ganhou fama após se envolver em uma polêmica com Vini Jr. e Virginia Fonseca, está aproveitando sua estadia em Madri, na Espanha.

Ela assistiu de perto à vitória do Real Madrid sobre a Juventus, por 1 a 0, no estádio Santiago Bernabéu. Nos Stories e publicações nas redes sociais, Day registrou momentos da partida, incluindo um vídeo do craque brasileiro em ação e uma foto que mostra sua proximidade com o gramado.

Leia também

Mais cedo, a modelo postou outra imagem segurando uma taça de vinho enquanto apoiava uma camisa do Real Madrid sobre o colo. A legenda misteriosa dizia: “Nem tudo se compartilha”, levantando especulações de que poderia ser uma indireta sobre o jogador.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Day Magalhães e Vini Jr.

Reprodução/Redes sociais 2 de 5

Day Magalhães

Reprodução/Instagram – dany.magh 3 de 5

Modelo que expôs Vini Jr., Day Magalhães reage ao pedido de desculpas do jogador

Instagram/Reprodução 4 de 5

“Forçando”, diz Day Magalhães sobre vídeo de Vini Jr. com Virginia

Instagram/Reprodução 5 de 5

Vini Jr. e a modelo brasileira Day Magalhães

Reprodução/Instagram

Day se tornou conhecida após divulgar supostas conversas com Vini Jr., episódio que chegou a gerar um pequeno afastamento entre o jogador e Virginia Fonseca.