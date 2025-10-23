23/10/2025
Universo POP
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Após briga com Virginia Fonseca, Bruna Biancardi prepara parceria com Ana Castela
Ex-namorado de Bia Miranda afirma que influenciadora trocou mensagens picantes com Vini Jr.
Histórico: rei Charles III e papa Leão XIV rezam juntos no Vaticano
Horóscopo: os astros revelam o que esperar desta quinta-feira
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”

Modelo que expôs conversas com Vini Jr. aparece em jogo do Real Madrid

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
modelo-que-expos-conversas-com-vini-jr.-aparece-em-jogo-do-real-madrid

Day Magalhães, modelo que ganhou fama após se envolver em uma polêmica com Vini Jr. e Virginia Fonseca, está aproveitando sua estadia em Madri, na Espanha.

Ela assistiu de perto à vitória do Real Madrid sobre a Juventus, por 1 a 0, no estádio Santiago Bernabéu. Nos Stories e publicações nas redes sociais, Day registrou momentos da partida, incluindo um vídeo do craque brasileiro em ação e uma foto que mostra sua proximidade com o gramado.

Leia também

Mais cedo, a modelo postou outra imagem segurando uma taça de vinho enquanto apoiava uma camisa do Real Madrid sobre o colo. A legenda misteriosa dizia: “Nem tudo se compartilha”, levantando especulações de que poderia ser uma indireta sobre o jogador.

5 imagensDay MagalhãesModelo que expôs Vini Jr., Day Magalhães reage ao pedido de desculpas do jogador"Forçando", diz Day Magalhães sobre vídeo de Vini Jr. com VirginiaVini Jr. e a modelo brasileira Day Magalhães Fechar modal.1 de 5

Day Magalhães e Vini Jr.

Reprodução/Redes sociais2 de 5

Day Magalhães

Reprodução/Instagram – dany.magh3 de 5

Modelo que expôs Vini Jr., Day Magalhães reage ao pedido de desculpas do jogador

Instagram/Reprodução4 de 5

“Forçando”, diz Day Magalhães sobre vídeo de Vini Jr. com Virginia

Instagram/Reprodução5 de 5

Vini Jr. e a modelo brasileira Day Magalhães

Reprodução/Instagram

Day se tornou conhecida após divulgar supostas conversas com Vini Jr., episódio que chegou a gerar um pequeno afastamento entre o jogador e Virginia Fonseca.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost