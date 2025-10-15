Modelo que expôs prints de Vini Jr. fala sobre “arrependimento”

A modelo Day Magalhães, que recentemente expôs conversas íntimas com o jogador de futebol Vini Jr., usou as redes sociais para esclarecer se estaria “arrependida” de ter divulgado os prints. Foram as mensagens privadas da loira, que atualmente está em Madrid, na Espanha, que fizeram Virginia Fonseca colocar um fim, mesmo que momentâneo, ao romance com o atleta.

Avisou?

Questionada por um internauta nos stories do Instagram se havia se “arrependido” de expor as conversas com o jogador do Real Madrid, a modelo deu a entender que está com a consciência tranquila. “Não foi por falta de aviso”, respondeu a loira.

Ainda na postagem, internautas apontaram uma suposta indireta de Day Magalhães para Virginia Fonseca, já que a modelo mostrou um buquê de flores e marcou na publicação os horários do Brasil e da Espanha – como a ex-mulher de Zé Felipe costuma fazer em suas viagens internacionais.

Na internet, a postagem de Day Magalhães causou reações. “Ela postou pra Virgínia ver que ela nunca será a única do Vini, mesmo depois da desculpas”, riu Rejane Cleide. “Pelo menos os buquê da Virgínia eram maiores”, ironizou Jacque Ribeiro. “Eita meus amores, disputa quem ganha mais flores”, brincou Michele Freitas.

Relação de meses

Depois que as conversas entre Vini Jr. e Day Magalhães ganharam a mídia, a influenciadora Virginia Fonseca chegou a afirmar que o romance com o jogador, que nunca foi assumido publicamente, tinha acabado. O atleta do Real Madrid chegou a fazer um pedido de desculpas e encheu a ex-mulher de Zé Felipe de elogios.

Após as desculpas de Vini Jr., a modelo voltou às redes e deu detalhes de sua relação com o brasileiro. “Eu me relacionei com ele desde maio. Durante esse período, nos encontramos pessoalmente e posso dizer que ele sempre foi uma pessoa querida e do bem”, começou.

“No entanto, ao ver as notícias sobre o possível relacionamento dele com outra influenciadora, decidi me afastar”, começou. “Senti que não seria certo continuar próxima diante da situação — por respeito a mim mesma e a todos os envolvidos. Mesmo assim, ele continuou me procurando, e seguimos conversando por um tempo, inclusive enquanto ela estava hospedada na casa dele.”