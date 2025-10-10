Modelo que expôs prints de Vini Jr. manda indireta ao jogador

A modelo envolvida no término do affair entre Vini Jr. e Virginia Fonseca, Day Magalhães, compartilhou uma indireta nas redes sociais após expor conversas privadas com o jogador.
Nos Stories do Instagram, a brasileira, de 26 anos e morando na Itália, publicou um post afirmando que ninguém deve se contentar com migalhas.
“Ser exigente é saber o que você quer e não aceitar nada menos do que merece. Isso não é controle. Isso é consciência”, diz a mensagem.
À revista Quem, Day confirmou que a publicação foi, de fato, uma alfinetada. “Sim, foi [uma indireta] e um alerta”, disse.
Pouco depois, Virginia Fonseca também compartilhou um post interpretado como indireta: “Tem guerra que não é sua! É do senhor, e ele nunca perde”.