Modelo que expôs prints de Vini Jr. manda indireta ao jogador

A modelo envolvida no término do affair entre Vini Jr. e Virginia Fonseca, Day Magalhães, compartilhou uma indireta nas redes sociais após expor conversas privadas com o jogador.

Nos Stories do Instagram, a brasileira, de 26 anos e morando na Itália, publicou um post afirmando que ninguém deve se contentar com migalhas.

“Ser exigente é saber o que você quer e não aceitar nada menos do que merece. Isso não é controle. Isso é consciência”, diz a mensagem.

Modelo que expôs Vini Jr., Day Magalhães reage ao pedido de desculpas do jogador

“Forçando”, diz Day Magalhães sobre vídeo de Vini Jr. com Virginia

Modelo brasileira, Day Magalhães revela detalhes do affair e encontros com Vini Jr.

Vini Jr. e a modelo brasileira Day Magalhães

Day Magalhães

À revista Quem, Day confirmou que a publicação foi, de fato, uma alfinetada. “Sim, foi [uma indireta] e um alerta”, disse.

Pouco depois, Virginia Fonseca também compartilhou um post interpretado como indireta: “Tem guerra que não é sua! É do senhor, e ele nunca perde”.

