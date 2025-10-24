24/10/2025
Modelo que expôs Vini Jr. revela ter bala alojada na cabeça após sequestro

Day Magalhães sobreviveu a tiro durante sequestro em Itabuna e conta que médicos lhe deram poucas chances de vida

A modelo Day Magalhães, que ficou conhecida após expor conversas com o jogador Vini Jr., revelou viver com uma bala alojada na cabeça desde que foi vítima de um sequestro em Itabuna (BA). Em entrevista à revista Quem, ela contou detalhes do episódio traumático que quase lhe custou a vida.

“Estava com minha irmã e alguns amigos quando um bandido nos abordou e mandou que entrássemos no carro. Ele nos fez rodar por vários lugares da periferia e, em determinado momento, saiu do veículo e efetuou dois disparos: um atingiu a perna do motorista e o outro me acertou na cabeça”, relatou Day.

Após os disparos, o carro capotou e o criminoso fugiu. “Pedimos ajuda na rodovia e algumas pessoas nos levaram ao hospital. Lá, acharam que o tiro tinha sido apenas de raspão e me mandaram para casa, já que o local não tinha estrutura adequada”, contou.

“Tinha pouco tempo de vida”

A modelo explicou que só descobriu a gravidade do ferimento após fazer uma tomografia. “Os médicos viram que a bala estava alojada do lado direito da minha cabeça, acima da orelha. Disseram que eu tinha pouco tempo de vida e que provavelmente não sobreviveria”, disse.

“Graças a Deus, sobrevivi e não tive sequelas. Ainda convivo com a bala alojada e faço tomografias a cada sete meses”, acrescentou.

Superação e trajetória

Além do episódio violento, Day relembrou outros momentos difíceis da vida. Aos 16 anos, precisou cuidar do pai após ele sofrer um AVC. Para isso, chegou a ler mais de 450 livros sobre comportamento humano e buscou bolsas de estudo para se sustentar.

“Ganhei uma bolsa de enfermagem, mas precisei parar quando vi o piso salarial — não conseguiria pagar o tratamento do meu pai. Depois consegui uma bolsa em engenharia e mudei de cidade”, contou.

O sequestro interrompeu seus planos e, três anos atrás, ela se despediu do pai. Apesar das adversidades, a modelo segue firme e afirma que encontrou forças para reconstruir sua vida após o trauma.

Fonte: Revista Quem
