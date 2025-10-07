07/10/2025
Universo POP
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.

Modelo sugere que Vini Jr. queria trisal com ela e amiga; entenda os detalhes

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
modelo-sugere-que-vini-jr.-queria-trisal-com-ela-e-amiga;-entenda-os-detalhes

Vinícius Júnior, conhecido como Vini Jr., está no centro de mais uma polêmica. A modelo Anna Silva revelou que o jogador flertava com ela, trocava conteúdos íntimos e até comprou passagem para ela e uma amiga viajarem à Espanha. Porém, como a pessoa próxima não pôde ir, o interesse do atleta diminuiu, deixando a entender que queria um trisal para se divertir com as duas. O curioso é que Virginia e o craque já estavam juntos.

“Na verdade, ele não sugeriu, mas para mim ficou bem claro depois”, iniciou Anna. A modelo ainda explicou que o jogador havia pedido foto de sua amiga e o link do perfil do Instagram.

Veja as fotos

Reprodução: Jornal dos Famosos
Vini Jr. e Anna SilvaReprodução: Jornal dos Famosos
Reprodução / montagem @ac.sntn / @vinijr
Reprodução / montagem @ac.sntn / @vinijr
Reprodução Instagram / montagem @ac.sntn / @vini jr
Reprodução Instagram / montagem @ac.sntn / @vini jr
Foto: Divulgação Real Madrid/Instagram/Montagem
Vini Jr. e Anna SilvaFoto: Divulgação Real Madrid/Instagram/Montagem

Leia Também

Com as alterações das datas da viagem para a casa de Vini, a amiga da influenciadora desistiu de ir por não ter tempo hábil para se arrumar, como fazer unha e cabelo. Ao informar o craque que a outra menina não iria, o jogador deu a entender para Anna que seria melhor ela não ir para não ficar sem companhia.

“Quando eu me disponibilizei para ir sozinha, ele já não tinha tanto interesse assim. Disse que estaria muito ocupado, que teria muitas pessoas [no local], e ela ficaria muito tempo sozinha”, contou. A modelo ainda sugeriu que um amigo gay a acompanhasse, mas Vini também não teria se interessado pela possibilidade: “Se a preocupação dele era uma companhia, eu arrumei a companhia, mas, na verdade, não era essa a intenção [dele]”, finalizou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost