modelo-sugere-que-vini-jr.-queria-trisal-com-ela-e-amiga;-entenda-os-detalhes

Vinícius Júnior, conhecido como Vini Jr., está no centro de mais uma polêmica. A modelo Anna Silva revelou que o jogador flertava com ela, trocava conteúdos íntimos e até comprou passagem para ela e uma amiga viajarem à Espanha. Porém, como a pessoa próxima não pôde ir, o interesse do atleta diminuiu, deixando a entender que queria um trisal para se divertir com as duas. O curioso é que Virginia e o craque já estavam juntos.

“Na verdade, ele não sugeriu, mas para mim ficou bem claro depois”, iniciou Anna. A modelo ainda explicou que o jogador havia pedido foto de sua amiga e o link do perfil do Instagram.

Com as alterações das datas da viagem para a casa de Vini, a amiga da influenciadora desistiu de ir por não ter tempo hábil para se arrumar, como fazer unha e cabelo. Ao informar o craque que a outra menina não iria, o jogador deu a entender para Anna que seria melhor ela não ir para não ficar sem companhia.

“Quando eu me disponibilizei para ir sozinha, ele já não tinha tanto interesse assim. Disse que estaria muito ocupado, que teria muitas pessoas [no local], e ela ficaria muito tempo sozinha”, contou. A modelo ainda sugeriu que um amigo gay a acompanhasse, mas Vini também não teria se interessado pela possibilidade: “Se a preocupação dele era uma companhia, eu arrumei a companhia, mas, na verdade, não era essa a intenção [dele]”, finalizou.