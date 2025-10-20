Modelo termina casamento após noivo ler “votos nojentos” no altar

20/10/2025
Escrito por Metrópoles
A influencer e modelo de conteúdo adulto McKinley Richardson revelou o motivo por trás do fim do relacionamento com o youtuber Jack Doherty. Os dois, que têm 22 anos, se casaram em Las Vegas em novembro do ano passado, em uma cerimônia transmitida ao vivo para os mais de 15 milhões de inscritos no canal dele.

Cinco meses depois, em maio deste ano, o relacionamento chegou ao fim. McKinley contou que, embora o início do namoro tenha sido positivo, tudo mudou com o tempo. O ponto de ruptura aconteceu justamente no dia do casamento. Mesmo sem valor jurídico, a cerimônia marcou o término do casal pelos votos polêmicos do noivo.

“A gatinha não fica com absolutamente nada quando eu me divorciar dela, mesmo que eu a traia. Se ela trair, ela automaticamente me deve 10 milhões de dólares. Eu também vou receber 100% da receita dela no OnlyFans daqui pra frente, mesmo que a gente se divorcie”, disse ele no altar.

O discurso, preparado como uma espécie de pegadinha, foi visto pela noiva e pela família como uma grande humilhação. Em outro momento, o youtuber afirmou que, em caso de divórcio, McKinley não poderia se envolver com outro homem e “ainda teria que cozinhar, limpar e lavar roupas”.

“Ele fez meu pai ficar no centro do palco e leu esses votos nojentos”, contou a influencer em entrevista a Camilla Araujo. “Simplesmente desrespeitá-lo completamente, foi constrangedor, fomos humilhados. Meu pai chorou naquele dia e, depois que saímos, ele disse: ‘Isso foi tão humilhante’, e eu me senti horrível.”

