Modo Carreira do EA FC 26: 7 jogadores baratos com ótimos PlayStyles para turbinar seu elenco

Montar um elenco competitivo sem estourar o orçamento é um dos maiores desafios no Modo Carreira do EA Sports FC 26. A chave está em encontrar jogadores com PlayStyles eficientes — estilos de jogo que aprimoram passes, finalizações, marcação e outras habilidades em campo.

Pensando nisso, o TechTudo reuniu sete jogadores baratos e com ótimos PlayStyles, perfeitos para quem quer montar um time equilibrado e competitivo gastando pouco. Os valores variam entre € 2,6 milhões e € 9,5 milhões, tornando-os ideais para clubes em desenvolvimento.

Confira os destaques:

⚽ 1. Timothé Cognat (Servette FC)

💰 Valor: € 6,5 milhões | 💸 Salário: € 15 mil

🧠 PlayStyles: Antecipação, Cercar, Incansável e Cabeça Fria

🇫🇷 Meio-campista francês com overall 75 e atributos de destaque em agilidade (90), equilíbrio (91) e fôlego (93). Cognat é um volante completo, com grande controle de bola e resistência — ideal para comandar o meio de campo.

💪 2. Oberdan (Pohang Steelers)

💰 Valor: € 4,8 milhões | 💸 Salário: € 11 mil

🧠 PlayStyles: Força Aérea, Interceptação e outros cinco adicionais

🇧🇷 Volante brasileiro de 29 anos, destaque na K League. Tem resistência (91), passe curto (75) e presença física. Um verdadeiro motor no meio, ideal para marcação e transição rápida.

⚡ 3. Rômulo (Chengdu Rongcheng)

💰 Valor: € 5,5 milhões | 💸 Salário: € 21 mil

🧠 PlayStyles: Passe Direto, Bola Parada, Criativo, Passe de GPS e Vanguarda

🇧🇷 Ponta-direita ou meia ofensivo, com ritmo (81), agilidade (82) e equilíbrio (90). Excelente custo-benefício para quem busca velocidade e qualidade no último terço do campo.

🔵 4. Salvatore Esposito (Spezia)

💰 Valor: € 5,5 milhões | 💸 Salário: € 4 mil

🧠 PlayStyles: Antecipação, Bola Parada, Cercar, Criativo, Incansável, Interceptação e Passe Longo

🇮🇹 Volante italiano com overall 74 e atributos equilibrados. Seu conjunto de sete PlayStyles o torna versátil e taticamente completo, ótimo para equipes com foco em posse de bola.

🟢 5. Mamadou Sangaré (RC Lens)

💰 Valor: € 9,5 milhões | 💸 Salário: € 19 mil

🧠 PlayStyles: Criativo, Incansável, Interceptação, Passe Longo, Técnica e Carrinho Limpo

🇲🇱 Jovem meio-campista do Mali com overall 74 e potencial de 82. Excelente opção para quem busca equilíbrio entre força, técnica e potencial de evolução.

🧱 6. Kai Trewin (Brisbane Roar)

💰 Valor: € 2,6 milhões | 💸 Salário: € 6 mil

🧠 PlayStyles: Barreira, Carrinho Limpo, Cercar, Interceptação, Passe Longo, Força Aérea e Cabeceio Preciso

🇦🇺 Zagueiro australiano de 1,78m com boa impulsão (74) e força (80). Pode atuar também como volante e é excelente para quem quer uma zaga barata e confiável.

🔵 7. Gabriel Busanello (Malmö FF)

💰 Valor: € 3,5 milhões | 💸 Salário: € 9 mil

🧠 PlayStyles: Antecipação, Barreira, Cercar, Incansável, Interceptação, Passe de GPS e Passe Direto

🇧🇷 Lateral-esquerdo brasileiro com fôlego (88), força (77) e impulsão (79). É um defensor equilibrado que apoia bem o ataque, sendo ótimo custo-benefício para quem quer laterais versáteis.

💡 Resumo:

Esses sete jogadores combinam baixo custo, bons atributos e PlayStyles eficientes, sendo perfeitos para quem quer montar um elenco competitivo no Modo Carreira do EA FC 26 sem comprometer o orçamento.

Fonte: TechTudo / Sofifa

✍️ Redigido por ContilNet