12/10/2025
Universo POP
Ana Castela e Zé Felipe se beijam pela primeira vez na TV, durante gravação
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos

Modo papai: Neymar reforça o lado família e homenageia os filhos no Dia das Crianças

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
modo-papai:-neymar-reforca-o-lado-familia-e-homenageia-os-filhos-no-dia-das-criancas

Neymar Jr. usou as redes sociais neste domingo (12/10) para celebrar o Dia das Crianças com uma homenagem aos quatro filhos, ao som de “Pingo de Gente”, do pagodeiro Yan. O jogador publicou um registro ao lado dos pequeninos e escreveu na legenda: “Amores do papai!”. O clique rapidamente viralizou e recebeu milhares de comentários de fãs e amigos.

Na foto, o atleta aparece com Davi Lucca, de 14 anos, fruto de seu relacionamento com Carol Dantas; Mavie, de 2 ano, e Mel, de 3 meses, filhas de Neymar com Bruna Biancardi; além de Helena, de 1 ano, filha da influenciadora Amanda Kimberlly.

Veja as fotos

Reprodução Instagram Neymar Jr.
Neymar Jr.Reprodução Instagram Neymar Jr.
Divulgação/Santos FC
Neymar Jr.Divulgação/Santos FC
Reprodução: Instagram/@neymarjr
Bruna Biancardi e Neymar Jr. no aniversário da avó do jogador de futebolReprodução: Instagram/@neymarjr

Leia Também

Desde que confirmou a paternidade de Helena, Neymar tem buscado uma convivência mais próxima entre os irmãos. O registro foi feito em clima de descontração, mostrando todos reunidos em momentos de lazer.

Nos comentários, fãs elogiaram a imagem e destacaram o lado paterno do jogador: “Lindos demais!”, escreveu Carol Dantas, mãe de Davi Lucca. Bruna Biancardi também reagiu à foto com emojis de coração. O post ultrapassou rapidamente 1 milhão de curtidas e ficou entre os assuntos mais comentados do dia.

A homenagem de Neymar ocorre pouco depois do jogador ter retornado aos treinos, enquanto se recupera de uma lesão. O atleta segue em reabilitação, mas mantém presença ativa nas redes, compartilhando momentos pessoais e familiares com os seguidores.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost