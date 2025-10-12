Modo papai: Neymar reforça o lado família e homenageia os filhos no Dia das Crianças

Neymar Jr. usou as redes sociais neste domingo (12/10) para celebrar o Dia das Crianças com uma homenagem aos quatro filhos, ao som de “Pingo de Gente”, do pagodeiro Yan. O jogador publicou um registro ao lado dos pequeninos e escreveu na legenda: “Amores do papai!”. O clique rapidamente viralizou e recebeu milhares de comentários de fãs e amigos.

Na foto, o atleta aparece com Davi Lucca, de 14 anos, fruto de seu relacionamento com Carol Dantas; Mavie, de 2 ano, e Mel, de 3 meses, filhas de Neymar com Bruna Biancardi; além de Helena, de 1 ano, filha da influenciadora Amanda Kimberlly.

Desde que confirmou a paternidade de Helena, Neymar tem buscado uma convivência mais próxima entre os irmãos. O registro foi feito em clima de descontração, mostrando todos reunidos em momentos de lazer.

Nos comentários, fãs elogiaram a imagem e destacaram o lado paterno do jogador: “Lindos demais!”, escreveu Carol Dantas, mãe de Davi Lucca. Bruna Biancardi também reagiu à foto com emojis de coração. O post ultrapassou rapidamente 1 milhão de curtidas e ficou entre os assuntos mais comentados do dia.

A homenagem de Neymar ocorre pouco depois do jogador ter retornado aos treinos, enquanto se recupera de uma lesão. O atleta segue em reabilitação, mas mantém presença ativa nas redes, compartilhando momentos pessoais e familiares com os seguidores.