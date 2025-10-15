Mongaguá confirma intoxicação por metanol em adolescente de 16 anos

A Prefeitura de Mongaguá, no litoral paulista, confirmou que a adolescente de 16 anos que foi internada em estado grave no fim de setembro está intoxicada por metanol. O resultado foi confirmado por critérios clínicos em conjunto com exame preliminar de urina que apontou a presença da substância, segundo a gestão municipal.

A jovem deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade no dia 28 de setembro, às 11h16, e foi transferida para o Hospital Regional de Itanhaém no mesmo dia, devido à gravidade do quadro.

Peritos analisam destilados em SP

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo 2 de 14

Governo do Estado de São Paulo/Divulgação 3 de 14

Autoridades apreenderam em um mercadinho mais de 40 garrafas de uísque, gin e vodca

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo 4 de 14

Procon participa da operação também

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo 5 de 14

Polícia de SP investiga casos

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo 6 de 14

Um estabelecimento nos Jardins, outro na Mooca, um na Vila Mariana e outro em São Bernardo foram interditados

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo 7 de 14

Entre terça e quarta, foram apreendidas 800 garrafas de bebidas alcoólicas suspeitas de adulteração

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo 8 de 14

Vigilância Sanitária trabalha em conjunto com a Polícia Civil de SP

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo 9 de 14

Duas pessoas foram presas suspeitas de envolvimento em intoxicação por metanol

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo 10 de 14

Só nesta terça-feira, 112 garrafas de vodca foram apreendidas em diversos pontos da capital paulista

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo 11 de 14

Os bares estão sendo interditados de maneira cautelar

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo 12 de 14

Operação apreendeu 50 mil garrafas de bebidas adulteradas

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo 13 de 14

Governo do Estado de São Paulo/Divulgação 14 de 14

Vigilância Sanitária interditou estabelecimentos em SP

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo

Segundo a prefeitura, a adolescente permanece na UTI, em estado grave, com prognóstico reservado — quando não é possível prever as chances de recuperação de um paciente. Ela segue sob cuidados intensivos.

“A Secretaria Municipal de Saúde permanece acompanhando a paciente”, afirmou a pasta.

Metanol em SP

De acordo com a mais recente atualização da Secretaria Estadual de Saúde (SES), divulgada na segunda-feira (13/10), São Paulo tem 28 casos confirmados de intoxicação, além de 100 em investigação. Cinco óbitos foram confirmados e três seguem em investigação. Até o momento, 246 casos foram descartados e 15 estabelecimentos foram interditados cautelarmente.

A operação que combate a adulteração de bebidas por metanol, batizada de Poison Source, foi iniciada em 3 de outubro, após a prisão de um dos maiores falsificadores do Brasil, segundo o governo estadual O homem, que foi localizado no bairro Jardim Corumbé, na zona norte da capital paulista, é suspeito de abastecer diversas regiões do estado.

Nessa terça-feira (14/10), a Polícia Civil mirou uma rede criminosa que adulterava e falsificava bebidas alcoólicas. Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão em oito municípios: São Paulo, Santo André, Poá, São José dos Campos, Santos, Guarujá, Presidente Prudente e Araraquara. Um dos seis presos também foi indiciado em flagrante por porte ilegal de armas.

Intoxicação por metanol

Altamente inflamável e tóxico à saúde humana, o metanol, também conhecido como álcool metílico, é incolor e inflamável, com cheiro semelhante ao da bebida alcoólica comum. Utilizado na formulação de tintas, combustíveis e adesivos, o composto também aparece, em pequenas quantidades, no processo de fermentação de frutas e vegetais.

Se consumido em grande quantidade, o composto químico pode causar cegueira e até ser letal. Por isso, segundo regulamentação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o limite permitido de metanol em destilados, em geral, é de 20 miligramas a cada 100 mililitros. Isso equivale, aproximadamente, a algumas gotas.