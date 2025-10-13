13/10/2025
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
Mônica Waldvogel faz crítica a Netanyahu e áudio vaza ao vivo na Globonews

Escrito por Metrópoles
monica-waldvogel-faz-critica-a-netanyahu-e-audio-vaza-ao-vivo-na-globonews

Uma falha técnica durante uma transmissão da Globonews na manhã desta segunda-feira (13/10) acabou deixando vazar uma fala de uma das jornalistas da emissora, Mônica Waldvogel, criticando Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel.

O líder do governo discursava diretamente de Israel, enquanto anunciava o cessar-fogo na Faixa de Gaza. Durante a fala do governante, que estava sendo traduzida em tempo real, o áudio do microfone da profissional acabou vazando na transmissão ao vivo.

“Nossa Senhora… Espero que o diabo lhe…”, disse uma voz feminina. Logo em seguida, o microfone foi cortado.

Confira o momento:

ABSURDO!
A GloboNews mais uma vez mostra o seu lado. Durante a transmissão do discurso de Netanyahu, a jornalista Mônica Waldvogel solta um “Nossa Senhora… espero que o Diabo lhe…”.

A GloboNews segue provando que não passa de uma porta-voz do governo — um canal a serviço da… pic.twitter.com/wyueqpfNno

— Kim Kataguiri (@KimKataguiri) October 13, 2025

A frase atribuída à jornalista gerou repercussão e críticas nas redes sociais, em especial por parte de políticos da direita brasileira. Parlamentares como Kim Kataguiri e Bia Kicis usaram os perfis para tecer comentários sobre a gafe na cobertura da emissora.

O vazamento, que ocorreu por volta das 7h, não foi comentado pela emissora durante a transmissão. Até o momento, nem a Globo, nem a própria jornalista se pronunciaram sobre o episódio.

