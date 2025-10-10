Monitorado é esfaqueado no abdômen em suposto acerto de contas em Rio Branco

O monitorado por tornozeleira eletrônica Eduardo Nogueira Rodrigues, de 19 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio com um golpe de faca no abdômen na noite desta quinta-feira (9), na Rua Iguaçu da Glória, bairro Vitória, em Rio Branco.

De acordo com informações repassadas pela própria vítima, Eduardo contou aos policiais que estava no bairro Conquista quando pegou um mototáxi com destino ao bairro Vitória. Ao descer da moto e tentar seguir em direção à Rua Iguaçu da Glória, o mototaxista teria desconfiado que não receberia o pagamento da corrida. Em seguida, sacou uma faca de um compartimento da motocicleta e desferiu um golpe no lado esquerdo do abdômen da vítima.

Após ser ferido, Eduardo correu até o final da rua, onde caiu em via pública. Moradores que passavam pelo local acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe de suporte avançado foi enviada e prestou os primeiros atendimentos. Em seguida, a vítima foi imobilizada em uma prancha rígida e encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco. O estado de saúde dele é estável.

Policiais militares do 3º Batalhão estiveram no local, colheram informações e realizaram buscas na região, mas o suspeito não foi localizado.

O caso será investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e deve ser encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ainda segundo informações da Polícia, a guarnição não acredita na versão de que o monitorado tenha sido esfaqueado por um mototaxista. A suspeita é de que a tentativa de homicídio esteja relacionada a um acerto de contas por dívida de drogas ou a questões disciplinares de uma facção criminosa.