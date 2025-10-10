10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

Monitorado é esfaqueado no abdômen em suposto acerto de contas em Rio Branco

Após ser ferido, Eduardo correu até o final da rua, onde caiu em via pública

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O monitorado por tornozeleira eletrônica Eduardo Nogueira Rodrigues, de 19 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio com um golpe de faca no abdômen na noite desta quinta-feira (9), na Rua Iguaçu da Glória, bairro Vitória, em Rio Branco.

Caso aconteceu no bairro Glória, em Rio Branco/Foto: ContilNet

De acordo com informações repassadas pela própria vítima, Eduardo contou aos policiais que estava no bairro Conquista quando pegou um mototáxi com destino ao bairro Vitória. Ao descer da moto e tentar seguir em direção à Rua Iguaçu da Glória, o mototaxista teria desconfiado que não receberia o pagamento da corrida. Em seguida, sacou uma faca de um compartimento da motocicleta e desferiu um golpe no lado esquerdo do abdômen da vítima.

Após ser ferido, Eduardo correu até o final da rua, onde caiu em via pública. Moradores que passavam pelo local acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe de suporte avançado foi enviada e prestou os primeiros atendimentos. Em seguida, a vítima foi imobilizada em uma prancha rígida e encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco. O estado de saúde dele é estável.

Policiais militares do 3º Batalhão estiveram no local, colheram informações e realizaram buscas na região, mas o suspeito não foi localizado.

O caso será investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e deve ser encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ainda segundo informações da Polícia, a guarnição não acredita na versão de que o monitorado tenha sido esfaqueado por um mototaxista. A suspeita é de que a tentativa de homicídio esteja relacionada a um acerto de contas por dívida de drogas ou a questões disciplinares de uma facção criminosa.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost