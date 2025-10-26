Monitorado invade casa de vizinhos e tenta matar família a golpes de terçado em Rio Branco

Jucirley Nascimento Gomes, de 38 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio após ter a casa invadida e ser ferido a golpes de terçado dentro da própria residência, na noite deste sábado (25), na Rua Triângulo, no bairro Jorge Lavocat, em Rio Branco.

Segundo informações repassadas por uma vizinha da vítima, o acusado, identificado apenas como Buchecha, conhecido por causar medo entre os moradores da região e que cumpre medida judicial com uso de tornozeleira eletrônica, invadiu a residência armado com um terçado com a intenção de matar a mãe de Jucirley. Ainda de acordo com a vizinha, o suspeito tem uma rixa antiga com a família.

Durante a invasão, o homem tentou atacar a mãe de Jucirley. Diante do risco iminente, os dois irmãos da vítima e o próprio Jucirley entraram em luta corporal com Buchecha para proteger a mãe e evitar o pior.

Na confusão, Jucirley sofreu uma fratura exposta no cotovelo esquerdo causada por um golpe de terçado, além de uma luxação no ombro direito. Já a mãe e os irmãos dele ficaram com escoriações pelo corpo. O agressor também se feriu, mas conseguiu fugir do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros socorros. Após o atendimento inicial, Jucirley foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.

A Polícia Militar não foi acionada para a ocorrência, e a Polícia Civil ainda não iniciou investigação sobre o caso.