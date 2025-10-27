monja-coen-convida:-“venham-abertos-a-ouvir,-ver-e-entender”

A poucos dias do Metrópoles Talks, que recebe Monja Coen no dia 31 de outubro, em Brasília, para uma noite de reflexão e aprendizado espiritual, a líder budista deixa um conselho inusitado aos que pretendem acompanhá-la. Ela reforça que as pessoas não devem criar expectativas.

“Melhor que nada esperem. Quando temos expectativas podemos nos desapontar. Importante que venham abertos a ouvir, ver e entender”, disse em entrevista ao Metrópoles.

No encontro, que integra o ciclo de palestras do Metrópoles Talks, o público será convidado a mergulhar em reflexões sobre espiritualidade, presença e o equilíbrio entre caos e calma, temas centrais na trajetória da monja. Mais do que respostas prontas, ela promete provocar perguntas que conduzam a uma escuta mais consciente do mundo interior.

O evento acontece em 31 de outubro, em Brasília, e os últimos ingressos estão à venda pela Bilheteria Digital.

Leia também

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Entre o caos e a calma: como cultivar o equilíbrio – palestra com Monja Coen

Data e horário: 31 de outubro, às 20h

Local: Auditório da LBV, em Brasília

Ingressos: Bilheteria Digital

Classificação: Livre. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.