Uma das maiores referências em espiritualidade no Brasil, Monja Coen é a próxima atração do Metrópoles Talks, em Brasília. Na palestra “Entre o caos e a calma: como cultivar o equilíbrio”, ela mostrará de forma inspiradora e leve, que é possível encontrar serenidade mesmo quando tudo gira em torno de prazos, preocupações e correria. O evento será realizado em 31 de outubro, às 20h, no Auditório da LBV.

Com uma comunicação clara, Monja Coen nos convida a respirar fundo, silenciar a mente e reencontrar o centro com ensinamentos que tocam a mente e o coração.

Durante a palestra “Entre o caos e a calma: como cultivar o equilíbrio”, o público será convidado a refletir sobre os desafios do tempo presente, os impactos do ritmo acelerado da vida moderna e os caminhos possíveis para reencontrar equilíbrio interior e clareza diante das incertezas. Com ensinamentos budistas, provocações afetuosas e lucidez, ela nos mostra uma maneira de repensar o que realmente importa, despertando reflexões profundas sobre presença, relações, propósito e paz interior – mesmo no meio do caos.

Quem é Monja Coen?

Monja Coen é uma das maiores referências em autoconhecimento no Brasil. Missionária oficial da tradição Zen Budista Soto Shu, do Japão, fundou a Comunidade Zen Budista Zendo Brasil, por meio da qual difunde os ensinamentos budistas adaptados à vida contemporânea.

Monja Coen

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a atriz e empresária Deborah Secco entregou uma noite intimista e cheia de reflexões sobre a trajetória, em um bate-papo que misturou carreira, vida pessoal e aprendizados acumulados ao longo de mais de três décadas de trabalhos.

Antes dela, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. A capital paulista ainda reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Entre o caos e a calma: como cultivar o equilíbrio – palestra com Monja Coen

Data e horário: 31 de outubro, às 20h

Local: Auditório da LBV, em Brasília

Ingressos: Bilheteria Digital

Classificação: Livre. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.