Monja Coen: “Educar o kokoro é aprender a sair do eu e servir à vida”

A próxima convidada do Metrópoles Talks é alguém que transforma silêncio em sabedoria e simplicidade em lição. Monja Coen, referência do Zen Budismo no Brasil, acredita que viver é, antes de tudo, um ato de aprendizado, especialmente quando o foco deixa de ser o “eu” e passa a ser o “nós”.

Em entrevista exclusiva ao Metrópoles, a religiosa recorda o período em que viveu mais de uma década em mosteiros no Japão e revela a lição mais marcante dessa imersão espiritual: “Educar o kokoro. Kokoro pode ser traduzido como espírito ou essência do ser. Aprender a cuidar mais das pessoas, objetos, vida à sua volta. Sair da primeira pessoa do singular e se colocar a serviço da vida em suas múltiplas formas.”

A prática, segundo ela, é um exercício constante de humildade e presença. “Cuidar do que está ao redor é também uma forma de cuidar de si”. No Zen Budismo, o termo kokoro é usado para se referir à essência do ser, a fusão entre mente, coração e espírito.

É esse olhar mais atento, compassivo e coletivo que Monja Coen levará ao público do Metrópoles Talks, um convite para desacelerar, respirar e redescobrir o valor do que é essencial.

O evento acontece em Brasília, no dia 31 de outubro, às 20h, no auditório da LBV.

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Entre o caos e a calma: como cultivar o equilíbrio – palestra com Monja Coen

Data e horário: 31 de outubro, às 20h

Local: Auditório da LBV, em Brasília

Ingressos: Bilheteria Digital

Classificação: Livre. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.