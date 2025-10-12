monja-coen-ensina-a-transformar-crises-e-perdas-em-aprendizado

Nem tudo que parece o fim, realmente é! Para Monja Coen, que se apresentará no Metrópoles Talks no final de outubro, a vida é feita de constantes transformações e é justamente essa fluidez que nos ensina a crescer. O segredo, segundo ela, está em compreender e acolher a impermanência, um dos pilares do Zen Budismo.

Em entrevista ao Metrópoles, a mestra explica que nada é fixo, nem no corpo, nem na mente, nem no espírito. “O corpo em constante transformação, a vida em constante mudança. Somos essas mudanças tanto físicas quanto mentais, psíquicas, espirituais. Tanto no individual como no coletivo”, afirma.

A líder religiosa acredita que crises e perdas podem se tornar oportunidades de fortalecimento.

Para ela, a aceitação do movimento da vida é o que permite transformar dor em sabedoria. “O que pode parecer uma perda, podemos transformar em um ganho, as crises podem nos fortalecer e as mudanças de rumo são opções que precisamos ter para não nos acomodarmos em relações tóxicas”, reflete.

Essas e outras reflexões sobre equilíbrio, aceitação e autotransformação estarão presentes no Metrópoles Talks, que acontece em Brasília, no dia 31 de outubro. A monja será uma das palestrantes do evento, que promete inspirar o público a encontrar serenidade mesmo em meio ao caos cotidiano.

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Entre o caos e a calma: como cultivar o equilíbrio – palestra com Monja Coen

Data e horário: 31 de outubro, às 20h

Local: Auditório da LBV, em Brasília

Ingressos: Bilheteria Digital

Classificação: Livre. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.