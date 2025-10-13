Monja Coen: “Espiritualidade é uma característica essencial do ser humano”

Em um mundo acelerado e cada vez mais ansioso, Monja Coen, próxima convidada do Metrópoles Talks, acredita na importância de resgatar a espiritualidade como ferramenta de autoconhecimento e equilíbrio. Para ela, a espiritualidade não é algo distante ou religioso por natureza, mas uma característica essencial do ser humano, um espaço de pausa e reflexão diante do caos cotidiano.

“A espiritualidade é uma das características do ser humano”, explicou, em entrevista exclusiva ao Metrópoles. “O professor Francesco Torralba, da Universidade de Barcelona, discursa sobre Inteligência Espiritual. Ele insiste que a IE é comum a toda espécie humana. Alguns de nós deixamos de lado as perguntas essenciais e vivemos no supérfluo, entretanto esse supérfluo nunca irá nos satisfazer, pois precisamos continuar questionando: quem somos nós? O que é a mente? O que é a vida? O que é a morte?”, assinalou.

Monja Coen pontua que é preciso desacelerar para observar a si mesmo e compreender melhor o caminho que se trilha.

“Em vez de apenas seguir a manada, é bom observar a nós mesmos como se estivéssemos no topo de uma montanha, para melhor escolher os caminhos.”

Essas e outras reflexões sobre espiritualidade, autoconhecimento e serenidade em tempos de incerteza estarão no centro da conversa de Monja Coen no Metrópoles Talks, que promete inspirar novo olhar sobre a vida contemporânea. O evento acontece em Brasília, no dia 31 de outubro.

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Entre o caos e a calma: como cultivar o equilíbrio – palestra com Monja Coen

Data e horário: 31 de outubro, às 20h

Local: Auditório da LBV, em Brasília

Ingressos: Bilheteria Digital

Classificação: Livre. Menores de 14 anos somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.