Monja Coen no Metrópoles Talks: “Autenticidade é viver sem se impor”

Em tempos em que as pressões externas moldam comportamentos e opiniões, manter-se fiel a quem se é tornou-se um desafio diário. Monja Coen, referência espiritual e voz ativa na promoção da Cultura de Paz, falará sobre o verdadeiro significado de viver com autenticidade durante a participação do próximo Metrópoles Talks, em Brasília.

Em entrevista ao Metrópoles, a religiosa definiu autenticidade como um exercício de consciência e respeito. “Saber fazer escolhas sem ofender e sem ser ofendida, sem se impor e sem permitir que ninguém se imponha à minha própria vida”, afirmou.

Para ela, a verdadeira liberdade está na harmonia entre firmeza e gentileza, uma forma de existir que dispensa confrontos e reforça o autoconhecimento.

Essa visão, que mistura sabedoria e leveza, reflete a essência dos ensinamentos da missionária zen-budista: “viver com propósito, mas sem perder a serenidade diante das pressões do mundo moderno”. Monja defende que a autenticidade não precisa ser barulhenta: ela pode ser silenciosa, mas inabalável.

O público poderá ouvir mais sobre o tema na palestra “Entre o caos e a calma: como cultivar o equilíbrio”, que a Monja apresentará no Metrópoles Talks, no dia 31 de outubro, no Auditório da Legião da Boa Vontade, em Brasília.

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Entre o caos e a calma: como cultivar o equilíbrio – palestra com Monja Coen

Data e horário: 31 de outubro, às 20h

Local: Auditório da LBV, em Brasília

Ingressos: Bilheteria Digital

Classificação: Livre. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.