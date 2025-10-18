Monja Coen no Metrópoles Talks: garanta seu ingresso

No dia 31 de outubro, Brasília recebe um dos nomes mais inspiradores do país quando o assunto é espiritualidade: Monja Coen. A líder espiritual será a próxima convidada do Metrópoles Talks, evento que promove encontros com grandes personalidades para discutir temas que despertam reflexão, propósito e transformação.

Com o tema “Entre o caos e a calma: como cultivar o equilíbrio”, a monja promete uma conversa profunda sobre equilíbrio, autoconhecimento e o desafio de viver com serenidade em um mundo acelerado. “Estamos no caos e mesmo assim podemos nos reequilibrar a cada momento”, disse em entrevista ao Metrópoles.

Reconhecida por traduzir ensinamentos budistas para a vida cotidiana, Monja Coen deve compartilhar histórias e lições sobre como lidar com ansiedade, incertezas e mudanças, sempre com leveza e sabedoria.

O Metrópoles Talks com Monja Coen acontece no auditório da LBV, em Brasília, às 20h.

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

