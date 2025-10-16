Monja Coen: “Pertencemos à mesma espécie, e isso deve nos unir, não dividir”

Em meio a um cenário mundial de conflitos, julgamentos e pressa, Monja Coen propõe um retorno à essência: o cuidado com a vida e o respeito pelas diferenças. A líder espiritual acredita que o despertar da consciência pode transformar a maneira como reagimos diante da intolerância e da violência.

Durante uma entrevista exclusiva ao Metrópoles, a monja destacou o papel das religiões e da espiritualidade na redução da dor, do sofrimento e da insatisfação humana.

“O papel da espiritualidade e das religiões é de minimizar dor, sofrimento, insatisfação e de nos colocar face a face com a vida, assim como é. A vida é um complexo de atributos em constante fluir. Interdependemos de outras formas de vida para sobreviver”, afirmou.

Para ela, o verdadeiro caminho espiritual nasce do reconhecimento de que todos pertencemos à mesma espécie e que o diálogo é uma forma de sabedoria.

“Pertencemos à mesma espécie biológica e podemos desenvolver a capacidade de compreender mais quem pensa e age de forma diferente de nós, ser capaz de responder às provocações do mundo sem violência”, completou.

A líder religiosa é a próxima convidada do Metrópoles Talks, evento que acontece no dia 31 de outubro, às 20h, no auditório da LBV, em Brasília.

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Entre o caos e a calma: como cultivar o equilíbrio – palestra com Monja Coen

Data e horário: 31 de outubro, às 20h

Local: Auditório da LBV, em Brasília

Ingressos: Bilheteria Digital

Classificação: Livre. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.