19/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Monja Coen reflete sobre fama: “É ensinamento de Buda, não minha voz”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
monja-coen-reflete-sobre-fama:-“e-ensinamento-de-buda,-nao-minha-voz”

Com milhões de seguidores e uma forte presença digital, Monja Coen entende que estar nas redes sociais é também um ato de responsabilidade. Mais do que opiniões pessoais ou falas espontâneas, ela vê sua atuação como um canal de transmissão dos ensinamentos milenares do Budismo.

Em entrevista ao Metrópoles, a religiosa explicou que sua voz nas plataformas digitais é guiada pela tradição. “Sim, é uma responsabilidade estar nas redes sociais. Mas são os ensinamentos sagrados de Buda e do Zen que eu transmito”, contou.

E continua, explicando que não fala por ela: “Não sou eu, a menina filha da classe média, que discursa e comenta. É a herdeira dos ensinamentos de Buda, através dos Mestres Eihei Dogen e Keizan Jokin, fundadores da Ordem Soto Shu no Japão”, complementou.

A líder espiritual é a próxima convidada do Metrópoles Talks, que acontece no dia 31 de outubro, às 20h, no auditório da LBV.

Compre seu ingresso

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Compre seu ingresso

Entre o caos e a calma: como cultivar o equilíbrio – palestra com Monja Coen

Data e horário: 31 de outubro, às 20h
Local: Auditório da LBV, em Brasília
Ingressos: Bilheteria Digital
Classificação: Livre. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost