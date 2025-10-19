Monja Coen reflete sobre fama: “É ensinamento de Buda, não minha voz”

Com milhões de seguidores e uma forte presença digital, Monja Coen entende que estar nas redes sociais é também um ato de responsabilidade. Mais do que opiniões pessoais ou falas espontâneas, ela vê sua atuação como um canal de transmissão dos ensinamentos milenares do Budismo.

Em entrevista ao Metrópoles, a religiosa explicou que sua voz nas plataformas digitais é guiada pela tradição. “Sim, é uma responsabilidade estar nas redes sociais. Mas são os ensinamentos sagrados de Buda e do Zen que eu transmito”, contou.

E continua, explicando que não fala por ela: “Não sou eu, a menina filha da classe média, que discursa e comenta. É a herdeira dos ensinamentos de Buda, através dos Mestres Eihei Dogen e Keizan Jokin, fundadores da Ordem Soto Shu no Japão”, complementou.

A líder espiritual é a próxima convidada do Metrópoles Talks, que acontece no dia 31 de outubro, às 20h, no auditório da LBV.

Entre o caos e a calma: como cultivar o equilíbrio – palestra com Monja Coen

Data e horário: 31 de outubro, às 20h

Local: Auditório da LBV, em Brasília

Ingressos: Bilheteria Digital

Classificação: Livre. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.