monja-coen-relembra-encontro-com-o-zen-budismo:-“foi-definitivo”

A trajetória de Monja Coen é marcada por recomeços, descobertas e transformações profundas. Mas foi na década de 1980, durante um retiro na Califórnia, que ela encontrou o que chama de seu “verdadeiro caminho”: o Zen Budismo.

Em entrevista ao Metrópoles, ela relembra o momento decisivo que mudou sua vida. “Ao praticar Zazen (za – sentar, zen – meditação) no Zen Center of Los Angeles, houve um retiro de sete dias e sete noites que foi definitivo para minha decisão para a vida monástica Zen Budista”, contou.

Desde então, a religiosa tem se dedicado a difundir os ensinamentos do Zen, mostrando como a meditação e a presença consciente podem transformar a relação das pessoas com o próprio sofrimento e com o mundo ao redor. Sua jornada, que começou em meio ao caos das grandes cidades, hoje inspira milhões de pessoas a buscar equilíbrio interior e clareza mental.

Monja Coen participa do Metrópoles Talks, que acontece em Brasília, no dia 31 de outubro, com o tema “Entre o caos e a calma: como cultivar o equilíbrio”. O evento promete um mergulho em reflexões sobre espiritualidade, autoconhecimento e a importância de reencontrar a serenidade em tempos desafiadores.

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Entre o caos e a calma: como cultivar o equilíbrio – palestra com Monja Coen

Data e horário: 31 de outubro, às 20h

Local: Auditório da LBV, em Brasília

Ingressos: Bilheteria Digital

Classificação: Livre. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.