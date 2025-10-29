Montagem com prefeito gera especulação sobre ostentação de poder

Postagens do secretário de Ordem Pública, Turismo e Esporte de Itaguaí (RJ), Valtinho Almeida, repercutiram no meio político local e levantaram teorias sobre uma suposta influência do prefeito, Dr. Rubão, em Brasília.

Isso porque um dia após o Judiciário proferir decisão que pode ser usada por Dr. Rubão para permanecer no comando da prefeitura, o secretário postou uma montagem do prefeito sorrindo em um carro modelo Brasília, com a inscrição “boa semana”. Em outra postagem, Almeida exibiu a foto de um carro modelo Brasília com a legenda: “Parabéns pela aquisição 01”.

Postagem de prefeito dirigindo carro modelo Brasília repercutiu em Itaguaí (RJ)

Reprodução/ redes sociais

Para políticos da região, as publicações soaram como ostentação de poder na capital do país.

