Morador com deficiência abre rua com enxada após anos de espera por obra pública no Acre

Um morador do bairro São Francisco, em Manoel Urbano, decidiu abrir com as próprias mãos uma rua que, segundo os moradores, está projetada há anos, mas nunca foi construída pela prefeitura. A denúncia foi feita na manhã desta terça-feira (21) por uma moradora da região, que afirma que a comunidade vive em situação de abandono.

O local fica na Rua Francisco Ferreira Mendes, na baixada que dá acesso à praia da cidade, nas proximidades da Escola Mendes. De acordo com os relatos, os moradores já participaram de reuniões, audiências públicas e conversas com vereadores e com o próprio prefeito, mas o problema segue sem solução.

Cansado de esperar, o senhor Mário, que é parcialmente deficiente visual, resolveu abrir a via com o auxílio de vizinhos. “Faça chuva, faça sol, ele está lá, cavando e limpando o caminho”, contou uma moradora.

A denunciante informou ainda que a esposa de Mário faz uso de medicamentos controlados e que ele também é responsável pelos cuidados da sogra, que é cadeirante. Devido à falta de acesso, a idosa precisou alugar outro imóvel temporariamente, o que tem dificultado o acompanhamento da família.

“É vergonhoso ver um senhor deficiente abrindo a própria rua, enquanto o município tem máquinas, funcionários e recursos para isso. Todo ano dizem que vão resolver, mas nunca aparecem”, relatou a moradora.

Segundo os moradores, a comunidade chegou a afastar os quintais para facilitar o trabalho das máquinas, mas a prefeitura nunca iniciou a obra. “Na prefeitura tem até um mapa mostrando a rua asfaltada e iluminada, mas aqui não tem nada”, acrescentou.

Em vídeo gravado no local, o próprio Mário desabafa:

“Estamos fazendo a rua que o prefeito devia fazer. Aqui já pisaram em cobra, não tem iluminação e, como ninguém faz nada, resolvi abrir o caminho com minhas mãos. Já fui atrás de vereador, que até marcou uma reunião com o prefeito, mas ele não apareceu. Essa rua foi aprovada pela juíza, e até agora nada. Então, se não tem prefeito, a gente mesmo faz.”

Os moradores pedem que a Prefeitura de Manoel Urbano cumpra as promessas feitas e garanta condições dignas de acesso para as famílias da região.

“A gente só quer o direito de ir e vir com segurança. Que olhem pela gente e por esse senhor que, mesmo com deficiência, está fazendo o trabalho que deveria ser da prefeitura”, concluiu a moradora.