Morador de rua fuzilado: Justiça mantém preso PM que tapou bodycam

A Justiça de São Paulo negou pedido de liberdade feito pela defesa do policial militar Danilo Gehrinh, que participou da ocorrência em que o morador de rua Jeferson de Souza foi fuzilado debaixo de um viaduto no centro da capital, em 13 de junho.

Em decisão publicada no fim de setembro, os desembargadores da 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do estado afirmaram que não houve “constrangimento ilegal”, como alegaram os advogados, e que a liberdade do PM ofereceria risco à segurança pública.

Na ocorrência, o soldado Danilo Gahrinh foi o responsável por tapar a câmera corporal acoplada à farda, enquanto o colega, Alan Wallace dos Santos Moreira, 1º tenente da PM, efetuava os disparos. A dupla foi presa em 22 de julho, mais de um mês após o crime, quando as imagens vieram à tona.

Na gravação, é possível ver Jeferson de Souza chorando, com as mãos para trás, antes de ser morto, sem oferecer qualquer risco aos policiais. Segundo a denúncia do Ministério Público de São Paulo, os PMs teriam agido com “ânimo homicida” e “motivo torpe”, com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Ao fundamentar seu voto, o desembargador Laerte Marrone, relator do habeas corpus apresentado pela defesa, disse que, apesar de não efetuar disparos, Danilo compactuou com o “desígnio homicida” do colega.

“Embora conste não ter efetuado diretamente os disparos, aparentemente tentou obstruir o registro da ocorrência, enquanto mantinha a vítima, rendida, subjugada a denotar que não apenas sua ciência, mas também sua adesão ao desígnio homicida de seu companheiro de farda, prestando auxílio material e moral”, disse o desembargador.

“Há indícios de que o paciente participou de crime de homicídio qualificado, numa ação que traduz um acentuado grau de culpabilidade, representado pela prática do crime de homicídio no exercício de suas funções como policial militar contra vítima rendida e subjugada”, acrescentou.

Homem em situação de rua morto por PMs