Morador desabafa após megaoperação com mais de 100 mortos: “Isso aqui não é humano”

Um desabafo gravado por um morador de uma favela do Rio de Janeiro está ganhando grande repercussão nas redes sociais após a megaoperação policial realizada na terça-feira (28), que deixou mais de 100 mortos nos complexos da Penha e do Alemão. Nas imagens, o homem, visivelmente abalado, critica a violência e o abandono enfrentado pelos moradores das comunidades.

Cercado por corpos deixados a céu aberto, o morador expressa revolta: “Isso aqui é ódio! Isso traz ódio pra nós! Não existe país no mundo onde a decapitação de um jovem aqui, em praça pública, seja normalizada, mano. Isso aqui é um santinho político pra Cláudio Castro, mano. (…) A gente tem mais morto que no Carandiru, porra, a céu aberto numa favela. Como é que nós vamos normalizar isso, mano? Dá educação pra essa rapaziada, caralho, traz cultura pra dentro da favela.”

O vídeo viralizou com milhares de compartilhamentos e comentários, refletindo a indignação popular diante do número de mortes e da forma como a operação foi conduzida. Diversos internautas destacam que, independentemente do envolvimento das vítimas com o crime, o episódio evidencia a falta de políticas públicas efetivas e o agravamento da violência nas periferias.

A Operação Contenção, coordenada pela Polícia Civil e Militar, foi anunciada pelo governo do estado como uma das maiores ações contra o tráfico no Rio de Janeiro. No entanto, o alto número de mortos e as denúncias de abusos levantaram questionamentos sobre os limites do uso da força e o impacto nas comunidades.