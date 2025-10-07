Moradora do DF morre afogada após carro cair em rio em Goiás

Uma moradora do Distrito Federal morreu após um acidente no fim da tarde dessa segunda-feira (6/10) na cidade de São Luiz do Norte (GO), que fica a 316 km de Brasília.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), informações preliminares dão conta de que a vítima estava dentro de um carro, acompanhada de outra pessoa, quando tentava embarcar em uma balsa.

Ainda segundo o CBMGO, nesse momento, a mulher teria perdido o controle do veículo e caído nas águas do Rio das Almas. Testemunhas relataram que uma das duas mulheres conseguiu sair do carro.

Leia também

A equipe de resgate aquático dos bombeiros foi chamada para localizar a vítima desaparecida, mas o corpo dela foi encontrado somente na manhã desta terça-feira (7/10), por volta das 10h, de acordo com o CBMGO.

Ele ainda estava dentro do veículo submerso, segundo o Corpo de Bombeiros, e foi retirado e deixado aos cuidados do Instituto Médico-Legal (IML).

O Metrópoles apurou que a vítima era Heloisa Helena Nunes Siqueira, 65 anos. Ela era natural de Paracatu (MG), mas morava no DF, tendo trabalhado na Câmara dos Deputados e no Ministério da Saúde.