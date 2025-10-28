28/10/2025
Moradora do RJ viraliza online com desabafo ao vivo durante operação policial; veja vídeo

“Nem Uber consigo pegar”, diz a jovem ao ser encurralada por ação policial nos complexos da Complexo da Penha e Complexo do Alemão (RJ)

Durante a megaoperação deflagrada nos complexos da Complexo do Alemão e da Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, uma moradora identificada como Sheila ganhou repercussão ao vivo por descrever o cenário com frases como “nem Uber consigo pegar”, que mora no Tanque, que está fechado, e que tenta ir para a casa do namorado, que mora na Penha, sendo um cenário bem pior.

Nas redes sociais, o discurso imediato da moradora virou piada. Comentários como “desculpa eu rir, mas eu sei que o negócio é sério” ou “de todos os lugares pra ir, ela quer ir pra casa do namorado, que mora na Penha”, e ainda “Sheila não pode morar no Rio de Janeiro” inundaram o Twitter/X e outras plataformas, com usuários brincando sobre a tensão relatada, a língua solta no microfone e o caos urbano ao redor.

Moradora do RJ durante desabafo/Foto: Reprodução

No entanto, apesar do tom de humor adotado por parte da web, a situação enfrentada por moradores como Sheila não é trivial: vias interditadas, transporte público paralisado, escolas fechadas e tiroteios frequentes compõem a rotina das comunidades envolvidas.

A ação mobilizou cerca de 2.500 agentes e resultou em ao menos 64 mortes — entre elas quatro policiais — sendo considerada a mais letal da história do Estado.

Veja o vídeo:

