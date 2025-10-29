29/10/2025
Moradores acham mais de 50 corpos após operação no RJ; número de mortos passa de 100

Escrito por Portal Leo Dias
Na madrugada desta quarta-feira (29/10), um dia após a ação policial considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro, moradores do Complexo da Penha removeram pelo menos 50 corpos para a Praça São Lucas, um dos pontos centrais da Estrada José Rucas.

O governo estadual havia reportado um total de 64 mortes no dia anterior, sendo 60 classificadas como criminosos e 4 policiais. Por outro lado, o secretário da Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, declarou que, a princípio, as vítimas encontradas na praça não estão incluídas nessa contagem oficial.

Caso esses novos óbitos sejam confirmados como relacionados à operação, o número total de mortes pode ultrapassar a marca de 100. Uma perícia será realizada para determinar a conexão dessas mortes com a megaoperação. Segundo informações do g1, os corpos removidos da mata foram localizados na área da Vacaria, na Serra da Misericórdia.

Esse foi o ponto em que se concentraram os confrontos entre as forças de segurança e as facções criminosas. Moradores da comunidade relataram que ainda há um número significativo de vítimas no topo do morro. Informações iniciais apontam que a mobilização para transferir os corpos teve o intuito de facilitar a identificação pelas famílias.

Em comunicado posterior, a Polícia Civil divulgou que o reconhecimento oficial pelos parentes terá início às 8h no prédio do Detran, ao lado do Instituto Médico-Legal (IML).

