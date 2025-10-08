Moradores da Vila Caquetá protestam por melhorias e acidente expõe falta de ambulância

Moradores da Vila Caquetá realizaram na manhã desta quarta-feira, 8, uma manifestação para reivindicar melhorias nos ramais, pavimentação das estradas e a disponibilização de uma ambulância para atender a comunidade. O protesto, realizado de forma pacífica, buscava chamar a atenção das autoridades para as dificuldades enfrentadas diariamente pelos moradores da região rural do município de Senador Guiomard.

Durante o ato, um acidente envolvendo um motociclista e um carro de passeio chamou a atenção para a precariedade do sistema de saúde local. A vítima, que não teve a identidade divulgada, foi colocada na carroceria de uma caminhonete por populares, já que não havia ambulância disponível no momento.

Ao chegarem ao posto de saúde mais próximo, os moradores foram informados por uma profissional de saúde que seria arriscado imobilizar a vítima sem os devidos recursos. A solução apresentada foi acionar uma ambulância da capital e tentar interceptá-la no caminho, o que reforçou as críticas da comunidade sobre a ausência de suporte básico de emergência na vila.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) para saber se a vítima recebeu atendimento durante o trajeto ou apenas ao chegar a Rio Branco. Até o fechamento desta matéria, não houve resposta oficial.